Jyllinge Festival overrasker midt i coronatiden ved alligevel af afholde to koncerter i festivalweekenden den 21. og 22. august. Foto: Jyllinge Festival

Send til din ven. X Artiklen: Festival overrasker: To aftener med musik i hele byen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Festival overrasker: To aftener med musik i hele byen

Roskilde - 06. august 2020 kl. 11:31 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jyllinge Festival lader sig ikke stoppe af en corona-pandemi. Musikken skal ud til folket, som siden festivalens begyndelse har bakket trofast op, ved at møde op i stort tal i Hellig Kors Parken til to dejlige dage med musik, mad, drikke og hygge.

Men den form for socialt samvær er det jo pt. umuligt at inviterer til, så i stedet går festivalen en helt anden vej, med to overraskende koncerter.

Donation gjorde udslaget - Vi kan jo ikke lade være. Vi elsker musik og vi elsker Jyllinge. Så vi har fået en tosset ide, efter at byens borger i foråret, da vi aflyste, valgte at kvitterer med at indsamle cirka 20.000 kroner til festivalen på mobilpay. Det kom ud af det blå. og vi mener, at pengene har bedst af at komme byens borgere til gode, så vi har arbejdet intenst på at kunne give noget tilbage, selv med de særlige restriktioner vi er oppe imod i øjeblikket, siger formand for festivalen Nicholas Hansen.

Musik fra "studentervogn" Og nu er løsningen fundet. Musikken bliver simpelthen kørt rundt på en rute i Jyllinge på en »studenter-vogn«.

- Vi har holdt fast i bookingen af to af de bands, som skulle have spillet på festivalpladsen, men har skiftet scenen ud med en lastbil, siger formanden.

Vognen med band om bord kører gennem Jyllinge både fredag den 21. august og lørdag den 22. august fra klokken 19 til cirka 21. Fredag aften spiller partybandet »Heat« festmusik fra 80'erne og 90'erne. Lørdag aften står den på solide hits fra TV2-coverbandet »Rigtige Mænd«. Koncerterne bliver samtidig streamet på facebook, så alle kan feste med hjemme fra stuen eller haven. Ruten bliver også tilgængelig på festivalens facebook-side, så man kan se hvornår bandet kører forbi.

Tjek karavanen På rigtig Tour de France-maner kommer først karavanen som lige minder folk om, at der kommer musik.

- Det bliver en bil og os fra bestyrelsen på cykler, griner Nicholas Hansen.

Hvis man kommer ud til vejen og vinker, kan man være heldig at få lidt godter til at supplere festen hjemme i haven. Med i karavanen er blandt andre Royal Unibrew.

- Trods Corona-krisen har nogle af vores trofaste sponsorer bidraget til at realisere projektet. Kvickly, Rema 1000 og Royal Unibrew har sørget for at vi kan forsøde Jyllingeborgernes sensommerfester med musik og lidt drikkevarer. De to dagligvarebutikker ligger også på ruten, så her kan man også møde os - på Corona-venlig afstand som vi meget opfordrer folk til at huske på, siger formand Hansen.

Også musik til de unge Til byens unge falder der også lidt festival af. Det sker allerede fredag 17.30 til 18.30 ved byens nye kulturhus, Fjordglimt. Her vil bandet KomplX underholde sammen med en stribe deltagere fra sommerens HipHop-bootcamp.

- Vi håber meget de unge har lyst til at dukke op og lytte med og igen opfordrer vi til at også vores seje ungdom lige viser at de kan holde den afstand det kræver, siger Nicholas Hansen

Gratis koncerter Koncerterne til Jyllinge Festival er som sædvanlig gratis, men skulle der falde en donation af på festivalens mobilpay, så bliver den taget imod med kyshånd på nummer 18200.

relaterede artikler

Jyllinge Festival er aflyst: Sådan kan du støtte 19. april 2020 kl. 12:58