30.000 frivillige skal der til for at afholde Roskilde Festival. Det er ikke umuligt at afholde så stor en festival uden frivillige, men det ville ikke længere være Roskilde Festival, mener direktør Signe Lopdrup. Foto: Jens Wollesen

Festival og frivillige kan ikke skilles ad

Det er svært at forestille sig Roskilde Festival helt uden frivillige, men en kommende sag om frivillig taxakørsel på festivalen Tinderbox stiller spørgsmål til den måde, festivalerne baserer sig på frivillighed.

For direktør Signe Lopdrup er det ikke et spørgsmål om, at Roskilde Festival er afhængig af de frivillige for at få butikken til at løbe rundt.