Jada giver koncert i Byparken i Roskilde den 28. juli sammen med kollegaen Clara. Foto: PR

Festival-navne i Byparken

Roskilde - 19. marts 2020 kl. 09:50 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med mindre årets Roskilde Festival bliver aflyst, vil det være den danske sangerinde Jada, som får æren af at åbne Orange Scene onsdag den 1. juli, og to dage senere, fredag den 3. juli, kommer hendes kollega Clara til at optræde på en af festivalens andre scener.

Læs også: Tredje navn klar til Byparken

Men selv hvis det ikke viser sig muligt at gennemføre festivalen, kommer der endnu en chance for at opleve Jada og Clara i Roskilde, for Roskilde Kommune og Gimle har annonceret, at sommerens fjerde og sidste koncert i Byparken, bliver en dobbeltkoncert med de to unge sangerinder. Dobbeltkoncerten finder sted tirsdag den 28. juli og er støttet af Roskilde Festival som en del af fejringen af festival nummer 50.

Jada, med det borgerlige navn Emilie Molsted Nørgaard, har de seneste år indtaget den danske musikscene med stormskridt og står til at skulle optræde på Roskilde Festival for tredje år i træk. Sidste år begyndte hun at give egne koncerter, hvoraf flere var udsolgt lang tid i forvejen.

Clara indgik allerede kontrakt med Sony Music som 15-årig og udgav sit debutalbum på sin 18-års fødselsdag. Ved Danish Music Awards i oktober 2019 modtog hun prisen som »Årets nye danske navn«, mens Jada ved samme lejlighed blev kåret til »Årets nye danske livenavn«.

Roskilde Kommune og Gimle har i forvejen offentliggjort, at de tre første byparkskoncerter bliver med Allan Olsen (7. juli), Lis Sørensen (14. juli) og Johnny Madsen Band (21. juli). Der er fri entré til koncerterne.

