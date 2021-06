Bag Surround Festival står et fasttømret hold af frivillige med Thor Friis (yderst tv) i spidsen. Foto: Kenn Thomsen

Festival i bymidten har skiftet navn: Endelig koncerter man må stå op til

Roskilde - 04. juni 2021 kl. 09:33 Af Lasse Petersen Kontakt redaktionen

Siden 2015 har frivillige gennem festivalen Roskilde Unplugged sørget for at fylde gaderne i Roskildes bymidte med gratis livemusik. Det kunne selvsagt ikke lade sig gøre sidste år, men i år er musikfesten tilbage - og i ny indpakning. Festivalen har nemlig skiftet navn til Surround Festival og inviterer denne weekend til koncerter på Stændertorvet og i gården ved Zleep Hotel Prindsen. Det sker med en alsidig omgang musik på programmet.

- Det er et meget ungt program med en masse rigtig, rigtig fede artister, som har meget at byde på og ligger et sted, hvor der lige om lidt kommer til at ske noget. Vi har for eksempel kunstnere som Neptun og Smutsten, som er lokale, og folk som Magnus Tempels, der har været med i KarriereKanonen og virkelig godt kunne gå hen og blive en ny P3-darling. Og derudover Pil som et af hovednavnene. Hun bliver en af de helt store, siger festivalleder Thor Friis.

Spænder bredt Festivallederen fremhæver også Blæst - det halv-lokale popband, hvor guitaristen er fra Roskilde.

- Jeg er sikker på, at der er en masse lokale gymnasieelever, der glæder sig til at komme og se Blæst, for de ligger i det øvre vækstlag, hvis ikke derover, og har lige udgivet en single, som streamer helt vildt godt. Det er bare noget god popmusik, som alle kan lide, lyder det.

I det hele taget spænder festivalprogrammet i år vidt.

- Vi har alt fra nordisk jazz til hård elektronisk musik og hård pop. Og så har vi også To Absent Friends med den gode dream rock, så vi er virkelig ude i en bred palet, og man kan komme og opleve alt. Og bundniveauet ligger et vildt sted. Det har vi sørget for, siger Thor Friis.

Om Surround Festival Surround Festival har koncerter fredag 4. juni kl. 16-21 og lørdag 5. juni kl. 14-21 på Stændertorvet og i gården hos Zleep Hotel Prindsen.



For at få adgang til koncerterne skal der begge dage købes et armbånd, der koster 80 kr. Lørdag er udsolgt.



Surround Festival var tidligere kendt som Roskilde Unplugged, der har været holdt hvert år i maj siden 2015, men måtte aflyses sidste år.



Bag festivalen står foreningen Roskilde Unplugged Festival Forening, som består af frivillige fra blandt andet Det Rytmiske Musikkonservatoriums Music Management-linje, Professionshøjskolen Absalons Leisure Management-uddannelse, kursister på iværksætterforløbet Royalties og diverse freelancere.



Læs mere på hjemmesiden surroundfestival.dk

Nyt navn, ny oplevelse Festivalen har samtidig fået nyt navn op til årets arrangement, og det er der flere årsager til.

- Vi har oplevet, at folk er mødt op med en akustisk guitar og har spurgt: »Skal vi spille på anlæg? Så havde jeg jo taget bandet med«. Så for at komme væk fra det - det er jo ikke unplugged musik, det hele er på anlæg og med band og så videre - har vi prøvet at skifte navn til Surround Festival, fordi vi også godt kunne tænke os at omfavne hele byen, siger Thor Friis.

Håbet var oprindeligt at kreere nogle større oplevelser i form af kreative installationer og leg med lys- og lydteknik for at markere navneskiftet endnu tydeligere.

- Vi havde tænkt os, at vi skulle udsmykke en del af gågaden, men vi har simpelthen haft for meget at se til i forhold til corona. Så vi har holdt det til, at vi laver en standardscene på Stændertorvet, og så har vi scenen inde på Hotel Prindsen, som ligger i en rigtig flot gård, hvor vi får store LED-stænger op og prøver at skabe det mere som en heloplevelse og ikke bare en lydoplevelse, siger Thor Friis.

Surround Festival var tidligere kendt som Roskilde Unplugged, hvor der plejede at være gratis koncerter forskellige steder i bymidten. På grund af corona har arrangørerne været nødt til at begrænse sig til to scener og har måttet indføre, at man skal betale for adgang til koncerterne. Billedet her er fra 2018, hvor bandet Øverste Etage spillede i Klosterhaven. Foto: Lars Ahn Pedersen

Corona-krav Coronaen kommer Surround Festival selvfølgelig ikke uden om. Den har således allerede betydet, at koncerterne holdes på de to scener på henholdsvis Stændertorvet og i gården ved Zleep Hotel Prindsen, selvom arrangørerne havde håbet på op til i alt fire scener. Derudover er festivalen flyttet fra maj til nu, og der gælder en masse krav, når musikken først spiller.

- Det, vi satsede på, var at være den første festival efter genåbningen, hvor man måtte stå op. Og det er lykkedes. Til gengæld har vi så skåret meget ned på billetantal, for nu må vi kun være 200 samlet i båsen på Stændertorvet, fortæller festivalleder Thor Friis.

Gæster skal nemlig være skilt ad i båse, og i gården hos Zleep Hotel Prindsen gælder det, at ikke mere end 100 mennesker må være samlet ved ekstrascenen der.

- I forhold til den logistik, der ligger bag det, gav det ikke mening at lave en indhegning mere for at have lidt flere mennesker inde. Hverken udgiftsmæssigt, planlægningsmæssigt eller mandskabsmæssigt. For det arbejde, der ligger bag, ville være 8-10 gange så omfattende, siger Thor Friis.

- Vi har så valgt at sige, at det hedder 200 mennesker i år, og næste år bliver det så mange, det nu kan være.

Med armbånd Indgang til festivalen plejer at være fri og for alle, men i år skal man købe et armbånd for at få adgang til koncerterne. Også det sker af sundhedshensyn og for at holde styr på folk.

- Det er for at vide, at det er de samme 200 mennesker, der er inde, og at der ikke er flere end dem. Vi har dog prøvet at gøre det næsten gratis, og det har vi gjort ved, at man med sit armbånd får to drikkevarer inkluderet. Så det går sådan cirka op med, hvad det koster i baren, siger Thor Friis.

Generelt har festivalarrangørerne mødt forståelse for situationen, og fra de lokale har der ingen sure miner lydt omkring den ændrede festival. Endnu mere positive er reaktionen fra kunstnerne imidlertid.

- Det er rigtigt rart at vide, at folk støtter op om, at vi kan afholde det her. Men fra artisternes side har de været helt oppe at køre over, at man må stå op til en koncert. Det er der jo ikke nogen af dem, der har oplevet i halvandet år. Så det er ret vildt at få lov til at være nogle af de første, siger Thor Friis.

22-årige Thor Friis er festivalleder på Surround Festival og serverer i weekenden alt fra nordisk jazz til hård elektronisk musik for et stående publikum i Roskilde bymidte. Foto: Kenn Thomsen

Dialog med politiet Gæster man koncerterne, vil man desuden opleve, at der gøres meget ud af at holde fokus på de gældende retningslinjer. Der vil blandt andet være markeringer i gulvet, informationsskilte og en speaker, som videreformidler anbefalinger til publikum. Frivillige vil også patruljere det indhegnede område for at sikre, at folk uden armbånd ikke gør ophold.

- Vi er selvfølgelig meget opmærksomme og har en dialog med politiet omkring, hvordan vi gør det. Jeg er også sikker på, at politiet kommer til at kigge forbi og lige kigge mig over skulderen. Og det er også helt fint. Det skal de bare gøre, siger Thor Friis.

