Festival frygter at grusgrave ikke bliver fyldt op

Det er ikke mange år siden, festivalen havde lignende udfordringer med en stor grusgrav lige uden for selve Dyrskuepladsen, men denne gang er det ikke værre. Ikke kun på grund af omfanget af grusgravning, men især fordi ændret lovgivning betyder, at festivalen slet ikke kan vide sig sikker på, at de får lov at fylde op hullerne op igen, når gruset er gravet færdigt.

Det er en kompliceret proces at få lov til at fylde grusgravene op igen, hvor festivalen er afhængig af, at der kan findes en opfyldningsmetode, som ikke bringer grundvandsinteresser eller andet i fare.

- Det er meget, meget svært at sige. Det kræver i hvert fald, at vi alle sammen gør vores allerbedste og taler så tæt sammen som muligt for at gøre det rigtigt. Hvis den rigtige løsning ikke findes, kan det selvfølgelig ikke lade sig gøre, men det er vigtigt for os, at alle gode kræfter går sammen for, at det lykkes, siger Henrik Bondo Nielsen, divisionschef for blandt andet arealerne på Roskilde Festival.