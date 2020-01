Roskilde Festival vil bruge festival nummer 50 til at sige tak til byen, siger festivalens administrerende direktør Signe Lopdrup. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Festival-fejring med tre nye initiativer

Roskilde - 24. januar 2020 kl. 16:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde Festival og Roskilde Kommune søsætter tre nye initiativer i anledning af fejringen af Roskilde Festival nummer 50.

- Roskildes musik- og foreningsliv er et fantastisk eksempel på, hvad musikkens fællesskaber kan bygge op over tid. Roskilde Festival er en uvurderlig samarbejdspartner, som har været med til at udvikle en lokal kultur for frivillighed og fællesskab, som i dag har rødder langt ud over både festivalens og kommunens rammer. Men ambitionerne for Alle Tiders Musikby rækker længere endnu. Derfor benytter vi anledningen til at søsætte tre nye initiativer: En musikfestival for børn og unge, udvikling af undervisningsmateriale til ungdomsuddannelserne om ungdomskultur og en konference for fagfolk om musikkens fællesskaber på Musicon, siger borgmester Tomas Breddam (S).

De tre initiativer er udsprunget af den samarbejdsaftale, som Roskilde Kommune har med Roskilde Festival, og ud over de musikalske fællesskaber er fællesnævneren, at alle tre initiativer rækker længere ind i fremtiden end blot 2020.

- Roskilde Festival var aldrig blevet til det, som den er i dag, uden årtiers overvældende opbakning fra Roskilde, ikke mindst byens foreninger og frivillige. Det er enestående, og det er vi meget stolte af. Så vi vil bruge fejringen af festival nummer 50 til at sige tak. Og her er det oplagt for os at være med til at opbygge og afprøve helt nye musikoplevelser og fællesskaber sammen med byens kulturliv, siger Signe Lopdrup, Roskilde Festivals administrerende direktør.

Årets tema for samarbejdet er musikkens fælleskaber, og markeringen kommer til at strække sig fra Lysfesten og resten af 2020. Året kommer også til at byde på arrangementsrækken Roskilde Fremkaldt, hvor musikaktører på tværs af Roskilde Kommune er gået sammen om at skabe nye enestående musikoplevelser med blandt andet et musikalsk vikingtogt på fjorden og skøjtebanekoncerter på Paramount på programmet.

