Festival-ansatte fyret efter endt hjemsendelse

- Det er ikke, fordi situationens alvor er ny for os, så derfor har vi siden nedlukningen af Danmark tilbage i marts taget beslutninger, som har begrænset omkostningerne. Når vi nu går ud og er nødt til at foretage afskedigelser, er det, fordi lønkompensationordningen ikke er forlænget for den type virksomhed, som vi er. Vi har jo en hel branche, der er lukket ned, så vi har slet ikke de opgaver uden for festivalen, som vi plejer at have. Vi har heller ikke lige så mange opgaver i forbindelse med festivalen i 2021, fordi vi har planlagt store dele af festivalen allerede, så der er en masse løsninger, vi kan tage op af skuffen, siger Signe Lopdrup, direktør for Roskilde Festival-gruppen.