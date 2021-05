Se billedserie Der er god grund til at hænge med mulen, både blandt publikum og hos Roskilde Festival. Billedet her er fra den seneste festival i 2019, der var en halvvåd affære. Foto: Thomas Olsen

Festival aflyser efter »rekord i restriktiv politik«

Roskilde - 04. maj 2021

Mens mange glædes over genåbningen af samfundet, var der tirsdag morgen gravstemning på Havsteensvej, hvor Roskilde Festival har sit hovedkvarter.

Det kom ikke som et chok, at et bredt flertal i Folketinget i praksis gjorde afviklingen af sommerens festivaler umulig, men det var alligevel en virkelig bitter pille at sluge for festivalarrangørerne - for andet år i træk.

- Det er mærkeligt. Selv om vi var forberedt på det, rammer det hårdt.

Med de nyeste udmeldinger om, hvad der kan lade sig gøre til sommer, er det gået op for mig, hvor lidt sundhedsmyndighederne i virkeligheden mente kunne lade sig gøre. Nu skal vi lige sunde os, siger Signe Lopdrup, Roskilde Festivals administrerende direktør.

Slår alle rekorder

Udmeldingen fra Christiansborg overrasker hende, fordi den er langt strammere end de anbefalinger, der kom fra den ekspertgruppe, hun selv sad med i.

- Der var lagt op til, at man kunne samles på til 2000 i en første fase, som var kort, og derefter op til 5000 og 10.000 udendørs. Nu bliver det kun 2000 helt frem til 1. august, og det er meget, meget mere restriktivt end ekspertgruppens anbefalinger. Da de kom ud, blev jeg bestormet af kolleger, der syntes, at dét var for restriktivt, så det her slår alle rekorder i restriktiv politik. Vi kan stort set ingenting frem til august, siger Signe Lopdrup.

Roskilde Festival offentliggjorde for en uge siden, at den sammen med Det Kongelige Teater gennemfører en minifestival over fire dage på Ofelia Plads senere i maj.

Må ændre planer

Signe Lopdrup fortæller, at festivalen også har planer om arrangementer, der finder sted i dagene for den aflyste 2021-festival, men de arrangementer er det muligvis nødvendigt at lægge om nu, hvor restriktionerne er blevet strammere end forventet.

- I dag er vi fokuserede på aflysningen af vores hovedevent, men derudover er vi også slået lidt tilbage i forhold til, hvad der ellers kan lade sig gøre. Vi har noget i ærmet, men når forsamlingsloftet er så lavt som 2000, er kapaciteten så lille, at det hverken økonomisk eller begivenhedsmæssigt bliver attraktivt at arbejde med - men først er vi nødt til at se grundigere på den udmelding, der er kommet. Helt umiddelbart er det svært at se det ske, men vi har ikke opgivet det helt. Vi kommer til at markere dagene for Roskilde Festival, men om vi kan samle folk, er mere tvivlsomt. Så må vi gøre det lige som sidste år, siger Signe Lopdrup.

Stærkt fællesskab

Hun kalder aflysningen ulykkelig, ikke kun for de unge, der mere end nogensinde har brug for at føle fællesskab, men også for foreningen Roskilde Festival og for kulturens vækstlag og den værdikæde, der er med til at skabe festivalen.

Signe Lopdrup frygter ikke, at de frivillige, der sikrer afviklingen af festivalen, er væk til Roskilde Festival 2022. Erfaringen siden aflysningen af 2020-festivalen har nemlig vist, at de frivillige stadig viser stort engagement.

- Vi, der er stækket af ikke at have nogen hovedbegivenhed i 2021, har et stærkt fællesskab i foreningen og laver andre ting, ikke mindst planlægning af festivalen i 2022, og det er selvfølgelig det, vi vil gøre, siger Signe Lopdrup.

Et hårdt stød

Også økonomisk er aflysningen et hårdt stød til Roskilde Festival. Foreningen får dækket sit tab, men det gør fonden ikke. Dertil kommer, at der stadig er usikkerhed om den hjælpepakke, der skal holde hånden under landets festivaler.

- Vi vil ikke kunne klare os igennem endnu en aflysning uden at få hjælp, og vi ved, at vi får hjælp, og det er naturligvis betryggende. Når der alligevel stadigvæk er stor usikkerhed, er det, fordi vi stadig ikke har fået svar på vores ansøgning om støtte for aflysningen i 2020 - men vi er fortrøstningsfulde, siger Signe Lopdrup.