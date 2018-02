De frivillige skal have en god oplevelse og ikke betale depositum, hvis det står til Roskilde Festival. Foto: Anders Ole Olsen

Festival: De frivillige skal ikke betale depositum

Roskilde - 22. februar 2018 kl. 13:32 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ingen festival uden masser af frivillige til at passe de praktiske opgaver og blandt andet servere mad til de tusindvis af festivalgæster. Til gengæld for deres arbejde får de frivillige et armbånd til festivalen, så de kan høre alt det musik, de vil, når de ikke arbejder.

I år har Northside Festival i Aarhus indført et depositum på 300 kroner, som de frivillige skal betale for at blive godkendt. Hvis de opfylder alle deres vagter, får de pengene retur. Depositummet er blevet indført, fordi Northside har haft problemer med, at frivillige ikke er mødt op til deres vagter.

På Roskilde Festival er man fra centralt hold modstander af et depositum for de frivillige.

- Vi har ikke haft behov for at indføre et fast depositum for de frivillige i 47 år, siger divisionschef hos Roskilde Festival, Hans Christian Nielsen.

Han oplyser, at Roskilde Festival tværtimod vil tage spørgsmålet om depositum op i Dialogudvalget, hvor der sidder repræsentanter for de mange foreninger, som har eksempelvis madboder og udfører serviceopgaver.

Er det nødvendigt?

Hans Christian Nielsen har kendskab til, at nogle få foreninger opkræver depositums overfor deres del af de frivillige.

- Er det virkelig nødvendigt? Vi synes grundlæggende, det er mærkeligt med et depositum, når det hedder frivillige, siger han og fortæller, at festivalen hellere vil fokusere på, hvordan den skaber den mest fantastiske frivillige oplevelse, så de frivillige møder op til deres vagter og samtidig har en god oplevelse.

