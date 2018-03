Festival: Bestem selv hvad du vil betale for billetten

Festivalen Ild I Gilden vender tilbage og holdes igen på Gildesgård i Kamstrup i slutningen af maj. Foto: Lars Kimer

Roskilde - 14. marts 2018 kl. 18:21 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da den akustiske musikfestival Ild I Gilden i Kamstrup havde premiere sidste år, blev der solgt billetter helt ned til en krone for at sikre, at alle havde råd til at være med. Den tilgang til billetsalget fortsætter i år, hvor festivalen har valgt at lade det være op til gæsterne at bestemme, hvor meget de vil betale for billetten.

- Festivalen opstod ud fra idéen om en forvokset havefest med bålhygge og musik, så vi synes, at tanken om, at alle skal kunne være med omkring bålet, skal gennemsyre hele festivalen. Samtidig er der et tillidsprincip involveret; vi stoler på, at alle bidrager med dét, de kan og vil, siger Daniel Nayberg, som arrangerer Ild I Gilden sammen med Mark Langer.

Festivalen holdes på den gamle naturskole Gildesgård i Kamstrup den 25.-27. maj og har til formål at præsentere akustisk musik for et bredt publikum.

- Vi snakkede om vores billetprincip med en erfaren festivalarrangør, som sagde: »Det lyder fedt, det ville jeg aldrig turde«. Men vi holder alligevel fast, fordi vi synes, det repræsenterer den ånd, vi gerne vil have omgiver festivalen, siger Mark Langer.

I år håber festivalarrangørerne at kunne samle op mod 400 mennesker på den gamle naturskole, hvor der over tre dage vil være cirka 15 koncerter, dans, mad, workshops, fadøl med mere. Billetsalget er åbent, og programmet er offentliggjort. I år spiller blandt andre Trio Svin, Púlk, Black Dog Howl, If It Ain't Broke, Niels Ottesen og George Sorensen, og der vil være optrædener med Lo Specchio og Roskilde Fortællerlaug samt masser af muligheder for at jamme mellem koncerterne.

Yderligere oplysninger kan findes på www.ildigilden.dk

