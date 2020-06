Festival '71: Sådan havnede Gasolin' på plakaten

- De var med, fordi promotor Carl Fischer havde indgået aftale med Poul Bruun, der var chef af den danske afdeling af det store pladeselskab CBS. Aftalen var, at Poul, der også var grafisk designer, vederlagsfrit ville kreere plakaten til festivalen, mod at vi hyrede Gasolin, som han havde i sin stald, men som var ret ukendte uden for Christianshavn på dette tidspunkt, husker Jesper Switzer, en af de to gymnasiedrenge, der arrangerede den første festival.