Sjællandske Medier har mødt de to gymnasiedrenge, som lavede den første Roskilde Festival på Ragnarock - Museet for pop, rock og ungdomskultur. Mogens Sandfær (t.v.) og Jesper Switzer (t.h.) fortæller om et par særdeles hektiske dage, hvor meget organisatorisk gik skævt, men hvor grundstenen til Roskilde Festival blev lagt. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Festival '71: Fri-skidning, gratister og mangel på mad

Ret hurtigt stod det klart for de to, at datidens ungdom ikke nødvendigvis havde til sinds at slippe de 30 kroner, det kostede at komme ind til Danmarks Woodstock.

- Folk valfartede til Roskilde i tal, vi slet ikke havde forestillet os. Vi var glade, hvis der kom 4000, så var vi i nul. Det bedste gæt, vi har i dag, lyder på, at der kom et sted mellem 10 og 12.000 gæster. Vi havde regnet med folk fra lokalområdet. Kom man fra den anden side af Valby Bakke, så var man lidt eksotisk. Men så kom de alle steder fra og flere dage i forvejen, husker Mogens Sandfær, som var den anden arrngør.

- Med det store rykind var vi håbløst underbemandet. Vi sov stort set ikke, men fløj rundt for at få det hele til at hænge sammen på trods. Vi var for få, og der var for lidt af det meste, bl.a. håbløst få toiletter. Så vi måtte prøve at organisere fri-skidningen, husker Mogens Sandfær.