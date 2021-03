Festen stoppede da politiet kom

En af de sikre forårsbebudere er sædvanligvis, at ung begynder at samles i Folkeparken, og det var der også nogle, der gjorde tirsdag aften. Det resulterede i, at Midt- og Vestsjællands Politi blev gjort opmærksom på, at der igen var fest i parken.

Festet blev der, og da de unge så politiet nærme sig, var der også nogle, der pludselig opdagede, at det var langt over spisetid og fik umanerlig travlt med at komme hjem. Om der var flere end 10 personer samlet, vides ikke, men betjentene tog en runde i parken og fandt ikke grundlag for at sigte nogen, hverken for overtrædelse af forsamlingsforbuddet eller for at have forbrudt sig mod ordensbekendtgørelsens bestemmelser om støjende adfærd i det offentlige rum.