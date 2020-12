Se billedserie Der bliver hverken fællesdans eller anden forsamling til årets uddeling af idrætspriser. Roskilde Idræts Union har aflyst Idrætsfesten 12. februar, men uddeler stadig priserne. Foto: Jens Wollesen

Festen er aflyst for at holde idrætten på benene

Roskilde - 04. december 2020 kl. 12:01 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Coronaen får nu også has på Idrætsfesten, hvor Roskilde Idræts Union plejer at hylde lokale idrætsudøvere og frivillige med et show i Roskilde Kongres- og Idrætscenter.

Idrætsunionen valgte på et møde torsdag aften at aflyse festen, som skulle have fundet sted 12. februar. Priserne vil dog stadig blive uddelt.

Der er stadig nogle måneder til, men formand Frank Veje Jakobsen er ikke i tvivl om, at aflysningen er det rigtige at gøre.

- For det første tror vi ikke på, at verden har forandret sig, når vi rammer midt februar. Jeg er med på, at der måske kommer gang i vaccinen, men mængden er bare så lille, at det er de udsatte, der får til at starte med. Det andet er, at vi vil prøve at holde så meget idræt i gang som muligt, og det er derfor, vi skruer ned for andre ting og op for idrætten, siger han.

Giver ikke mening Idrætsunion har set på de gældende retningslinjer og kunne i princippet godt afholde idrætsfesten i den store Hal D under lignende forhold, som når Gimle afholder koncerter i kongrescenteret.

- Men vi kommer ikke til at kunne køre med det show, vi plejer, vi kan ikke køre med bespisning, og folk vil ikke kunne nyde en øl, hvis de vil det. Så vi vil ikke kunne genskabe den stemning, vi har haft hvert år, og det vil være et enormt stykke arbejde. Det er rigtig ærgerligt, og jeg havde glædet mig meget til min første idrætsfest som formand, men det giver ikke mening, siger Frank Veje Jakobsen.

Trods alt vil de 11 priser stadig blive uddelt, lidt ligesom det blev gjort med børneversionen Kidz Sport Awards. Det kommer til at ske ved, at prismodtagerne kommer i nogle intervaller og modtager deres pris, men altså uden publikum.

- Det betyder, at vi kan få lov til at anerkende nogle af de dejlige mennesker, der har gjort noget for sporten, siger idrætsformanden.

Må begrænse tab Det vigtigste for ham er, at idrætten får lov at udfolde sig så meget som muligt under de gældende restriktioner.

Derfor skal man ikke samle en masse mennesker med risiko for smittespredning og yderligere nedlukning af idræt.

- Det er så vigtigt, at idrætten får mulighed for at finde sted, for det er blevet voldsomt begrænset af de restriktioner, der er nu. Mange foreninger i Roskilde taber medlemmer, og det skyldes, at de ikke kan få lov at dyrke deres idræt, siger Frank Veje Jakobsen.

