Fem drenge var butikstyve

De fem drenge var kommet ind i butikken og var gået hen i slikafdelingen, hvor de stod et stykke tid. Herefter gik de hen i et hjørne af butikken, hvor personalet så drengene putte slikket i lommerne. Herefter gik gruppen mod kassen, hvor de kun betalte for en pose Daim chokolade.