Se billedserie Der var fuld gas, da FC Roskilde søndag spillede sig til en ny sæson i 1. division med en 2-0 sejr over Fremad Amager. Footo: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Fede billeder og video: Stor glæde da FC Roskilde reddede sig

Roskilde - 21. maj 2018 kl. 06:34 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det hører til sjældenhederne, at der bliver løftet pokaler i Roskilde Idrætspark. Ja det skulle da lige være, hvis nogen har smuglet en flaske Pokal-øl med inden for hegnet.

Men søndag blev der løftet en enkelt, da FC Roskilde mødte Fremad Amager. Amagerkanerne kunne intet nå i tabellen. Til gengæld har FCR's forår været så sløjt, at en nedrykning kunne blive en realitet med et nederlag og en sejre til Brabrand i Viborg. Der var derfor med bange anelser, jeg trådte ind i idrætsparken. Jeg har oplevet min bid af skuffelser på danske fodboldstadions, men måske der var håb. Himlen havde jo FCR-farve og lidt hjælp deroppefra gjorde ikke noget.

Varmen gjorde sit til, at stemningen lugtede af sommerferien, og forud for kampen var fanklubformand Steen Christensen da heller ikke stolt af specielt klubbens forår.

- Jeg har en knude i maven. Alt hvad der kan gå galt, går galt. Jeg er helt klar til at trykke control-alt-delete på den her sæson. Det kunne lige passe at Brabrand kan vinde i Viborg. Viborg er ubesejrede hjemme i syv måneder, siger han og afslører en indgående viden om landets næstbedste fodboldrække.

Kampen går i gang, og fra lægterne gjalder det »Vi er super FCR, dem som ingen træder på«. Udeholdets fans morer sig over, at de er kommet på landet. Det mener de i hvert tilfælde, fordi en traktor har kørt og vandet den knastørre bane før kampen. Når spillerne løber stærkt støver det alligevel.

»Vi er drengene bag de blå« gjalder det fra de 10-15, måske 20 fans, som har besluttet sig for at opfører sig som en fangruppering.

De bliver belønnet efter 16 minutter, da Emil Nielsen scorer til 1-0 for hjemmeholdet. Det sætter fut i en fan, som løber ned til hegnet og højt råber F-C-ROSKILDE. Imens forsøger solen at kvæle den sidste rest af lyst til aktivitet i os andre. Min sidemand overvejer, om ikke han skulle have taget drengene med til stranden i stedet for til fodbold.

En kvinde bag os bruger sin stemme for fuld kraft. Det lyder som om hun har en blanding af rygerlunger og drukstemme.

Pausen nås og folk er godt tilfreds. Et par Fremad Amager fans opgiver øl-køen ved udeholdets afsnit og slentre forbi FC Roskilde fansne og tager plads i hjemmeholdets øl-kø, i håb om at det går hurtigere. Der bliver snakket og drillet og folkene i køen bliver enige om, at det vigtigste ved kampen er, at slippe for udebane-turen til Brabrand i næste sæson. Fremad Amager-fansne køber 12 fadøl og trisser tilbage til deres pladser.

I fanklubben kårer de en tydelig stolt Michael Jepsen til årets fan, hvilket kun få på stadion bemærker.

Han får en pokal, som en af de andre fans hurtigt fylder med resterne af sin fadøl. Og så tømmer Michael Jepsen ellers pokalen for gyldne dråber.

- Jeg bor i Roskilde, så selvfølgelig følger jeg FCR. Jeg ser alle de kampe, jeg kan. Jeg var da med i Brabrand i onsdags. Vi har dejlige ting i Roskilde, som binder os sammen, festivalen, Kevin og Jan Magnussen og så FC Roskilde. De er alle vigtige for sammenholdet i byen. Sæsonen har været noget lort, men vi bør være i superligaen om to sæsoner. Vi er en af Danmarks største byer, selvfølgelig bør vi være i den bedste række, siger Michael Jepsen.

I Viborg lukker hjemmeholdet to mål ind på to minutter, så stillingen er 2-2, min sidemand i en gul trøje brokker sig højlydt. Der er stadig 25 minutter igen af kampene.

- De skal løbe og presse noget mere, forklarer han mig.

Bag mig har fem drenge opgivet kampen. Iklædt diverse fodboldtrøjer, endda en fra Uganda, leger de med det allerede brugte konfetti.

Efter 76. minutter eksploderer folk i jubel. Daniel Stenderup knalder et hårdt indlæg i nettet med et hovedstød. Min sidemand eksploderer i jubel.

»Hold kæft hvor er det godt det der. Det har jeg ventet på«, udbryder han.

Manden i den gule trøje, viser sig at være målscorere Stenderups far. Klart han er stolt.

Resten af kampen er til glemmebogen, selv om en enkelt fan lader sig rive med og råber »det er ren Platini det der«.

Vi andre spejder lidt efter ham Platini. Kampuret løber tør for tid inden vi finder ham.

Roskilde har også et hold i 1. division i næste sæson.

Så må vi se, om superfan Michaels forudsigelse holder stik, FC Roskilde i superligaen om to sæsoner. Det virker ikke som et væddemål man skal sætte mange penge på med den nu afsluttede sæson in mente.

1 division begynder igen den 28.-29. juli.