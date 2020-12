Se billedserie Hils på DTUs nyeste satsning på Risø, det amerikanske Ossabaw-svin. DTU har hentet svinene i USA, og de skal give universitetet en fordel i den europæiske fedmeforskning. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Fede amerikanske svin: Dean og Zaso skal give DTU konkurrencefordel i Europa

Roskilde - 24. december 2020 kl. 06:08 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

I en bygning på Risø, som ikke minder meget om en grisestald, går en lille hemmelighed rundt.

Lille er måske så meget sagt, for der er tale om svin, som vejer op til 90 kilo. I hver deres bås går ornerne Dean og Zaso og roder i strøelsen uden at ane, at de er en del af noget helt unikt for Europa. De skal give europæisk fedmeforskning en fordel.

Den lille bestand af svin, som består af ni avlsdyr, 12 afkom og yderligere tre kuld på vej, er nemlig de eneste Ossabaw-svin i hele Europa, fløjet ind fra USA via Frankfurt i 2018.

Fed på den rigtig måde Inden længe er de klar til at gøre det, de er gode til: at blive fede på en meget menneskelig måde. Faktisk bliver de fem gange federe end almindelige europæiske produktionssvin.

- Vi har at gøre med en gris, som på mange punkter bliver fed på samme måder, som vi mennesker gør. Derfor egner de sig helt utrolig godt til forskning i fedmerelaterede sygdomme. Her er ikke tale om, at vi skal ind og manipulere med svinene. De er simpelthen fra naturens side utrolig gode til at tage på. På bare tre måneder kan vi forøge deres vægt fra omkring 50 kilo til 80 kilo med fed, speciallavet kost, forklarer centerleder på Center for Diagnostik på DTU, Kristian Møller, som viser rundt i stalden sammen med staldmester Hans Skaaning.

Mere sikker forskning Svinene har DTU fået lov at hente til Europa af Purdue University i den amerikanske stat Indiana.

Svinene stammer fra øen Ossabaw, som ligger ud for Georgia. Her mener man, at deres forfædre blev sat fri af spanske opdagelsesrejsende tilbage i 1600-tallet. Og forholdene på øen har påvirket grisenes genetik, der er nemlig måneder med rigtig megen føde og en del måneder nærmest uden, så det gjaldt om at være et svin, der kunne »gemme« madpakkerne til dårlige tider.

- Denne evne til at blive naturligt fed, kan vi nu drage fordel af, for vi kan få nogle meget mere sikre forskningsresultater, fordi der er langt større sandsynlighed for, at et medikament, der virker positivt mod de fedme-relaterede sygdomme hos grisene, også vil virke på mennesker. I dag laves meget af fedmeforskningen på mus, og der er sikkerheden for, at mus og mennesker reagerer ens, langt mindre, forklarer Kristian Møller.

Avl til salg og forskning Der bliver to ben at gå på inden for projektet med Ossabaw-svinene. DTU har grønt lys til at avle og videresælge svinene til forskning.

- Og så skal vi naturligvis drive vores egen forskning eller lave forskning på dyrene for andre samarbejdspartnere. Vi har vist dyrene frem, og der var interesse fra både ind- og udland. Novo har fx vist interesse i forhold til deres diabetesforskning, fortæller Kristian Møller, som kan se tilbage på to forsøg, der allerede er afsluttede.

- Vi starter naturligvis med at skabe os et sammenligningsgrundlag. Det er den forskning, vi har bedrevet indtil nu, og det betyder, at vi en gang i år eller måske tidligt 2021 er klar til at gå i gang med den forskning, som skal give os resultater i forhold til menneskelig fedme. Men det er jo en lang proces. Først skal vi teste på vores svin, så på menneske og først derefter kan noget af forskningen ende med at kunne hjælpe os i kampen mod fedme. Det kan være i forhold til blodtryksrelaterede problemer, diabetes og hjerte-karsygdomme, fordi vi oplever de samme inflamatoriske reaktioner på svinene som på mennesker, siger han.

Det er mere end fem år siden, at idéen om at hente svinene til Danmark opstod, så det er en langstrakt proces at nå til, at svinene kan begynde at give overskud for DTU.

Forskningen består både i blodprøvetagninger fra dyrene, men også aflivninger, så det er muligt at se nærmere på vævsprøver og dermed komme tættere på, hvordan de forskellige medikamenter påvirker cellerne i dyrene. Artiklen har tidligere været bragt som betalingsartikel i DAGBLADET Roskilde. Det var tilbage i april 2019.