Fastelavnssjov med Domkirken

Lange rækker med forventningsfulde børn, der venter på deres tur til at give fastelavnstønden et ordentligt gok med køllen, er det ikke muligt at se i år, når der højst må være samlet fem personer på et sted. Så Roskilde Domkirke har fundet en ny måde at fejre fastelavn på, det sker via kirkens hjemme- og facebookside. Her bliver der fra lørdag ses en videohilsen. Hvis man vil være godt forberedt til dagen, kan man hente en stor kuvert til børnene, hvor indholdet passer til hilsenen.