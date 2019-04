Niels Hörup, bestyrelsesformand for ARGO (til venstre), og Niels Rolskov, formand for Klima- og Planudvalget i Køge Kommune, sagde farvel til stort og småt brændbart på Køge Genbrugsplads den 27. september sidste år. Allerede nu bliver der genbrugt mere affald end forventet. Foto: Argo/Rie Døllner

Farvel til småt og stort brændbart giver bonus

Roskilde - 27. april 2019 kl. 11:51 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sammen med de fem kommuner, hvor Argo driver genbrugspladser blev der i 2018 søsat et stort initiativ »Farvel til stort og småt brændbart«. Det betød, at man trinvis gennem året nedlagde fraktionerne småt og stort brændbart på samtlige genbrugspladser i målet om, at øge genanvendelsen.

Beregninger viser, at tiltaget har overgået forventningerne, idet at genanvendelsen er øget med 11.000 ton på årsbasis. Det er 4000 ton mere end forventet. Det er et bidrag på cirka 90 kilo per husstand, eller 30 kilo mere end forventet. Disse resultater gavner ikke bare på den miljømæssige bundlinje. Det er også en tydelig indikation om, at borgerne er med på sorterings-bølgen og ønsker at værne om miljøet, skriver Argo i en pressemeddelelse.

- Initiativet »Farvel til brændbart« er et af mange lokale tiltag, der bidrager til løsninger på de globale miljøudfordringer. Udbyttet af initiativet luner naturligt lige nu, men vi er nødsaget til at tænker videre i hvordan, vi kan omdanne endnu mere affald til ressourcer. Vi skal arbejde på løsninger, der giver miljø- og klimamæssigt udbytte, økonomisk mening, og er skalerbare i forhold til at omfatte flere materialer på sigt, fortæller Niels Hörup, formand for Argo, og borgmester i Solrød Kommune.

- Det er gået over al forventning, og det er vi naturligvis rigtig glade for. Takken skal for det første gå til brugerne af genbrugspladserne, som er imponerende positive og meget motiverede til at følge vore sorteringsanvisninger. Desuden er vi meget stolte af personalet på genbrugspladserne, hvis indsats er helt afgørende i forbindelse med sådan et nyt tiltag, fortæller Finn Kjær, der er genbrugschef i Argo.

Initiativet »Farvel til stort og småt brændbart« synes, at have fået brugere af genbrugspladserne i Kalundborg, Køge, Lejre, Roskilde og Stevns til at ændre tilgangen til affaldssorteringen. Før spurgte brugerne sig selv om affaldet kunne brænde, nu spørger de i stedet, om affaldet kan genanvendes eller endnu bedre genbruges. Udover at initiativet »Farvel til brændbart« varmer på den miljømæssige bundlinje, så giver det også et økonomisk overskud. Den økonomiske besparelse er cirka 1,5 million per år.