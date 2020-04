Fra årsskiftet er det slut med at give gratis plastikposer væk, så Roskilde Bibliotekerne vil i stedet udlåne muleposer, som det er meningen, at borgerne skal levere tilbage sammen med deres lån. Foto: Kim Rasmussen

Farvel til plastik: Bibliotekerne skal udlåne muleposer

Roskilde Bibliotekerne har igennem flere år haft en aftale med Dansk Biblioteks Reklame A/S om levering af reklamefinansierede plastikposer, som borgerne har kunnet benytte gratis til bære lånte materialer hjem fra bibliotekerne. Den 1. januar 2021 træder en ny lov i kraft, der forbyder organisationer og forretninger at give gratis plastikposer væk. I stedet skal plastikposerne koste mindst fire kroner.

- Vi har talt om, at nu er der coronaen. Vi skal lige finde en løsning, hvis det bliver nødvendigt til den tid, om poserne skal vaskes eller lignende, siger formand for kultur- og idrætsudvalget, Claus Larsen (S).

Aftalen med Dansk Biblioteks Reklame A/S kan opsiges med seks måneders varsel.

Roskilde Bibliotekerne har aktuelt et stort lager af muleposer, som vil indgå i udlån, så denne ordning forventes ikke at medføre en merudgift. På sigt vil der blive tænkt i udelukkende at udlåne muleposer lavet af genbrugsmateriale, eventuelt. med hjælp fra lokale og frivillige kræfter.