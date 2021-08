Se billedserie Kø på Lindenborgvej har været et fast fænomen siden april.

Farvel til frustrationerne: Vejarbejde færdigt onsdag

Roskilde - 11. august 2021

- Vi holder i lang kø morgen og eftermiddag. Det lægger 15-20 minutter til min pendlertid hver dag. Planlægningen af det her arbejde har været helt sindssyg, siger en frustreret bilist i køen på Lindenborgvej tirsdag eftermiddag.

Gennem tre måneder har der dagligt været kø i myldretiden på Lindenborgvej fra motorvejens afkørsel, igennem to rundkørsler, og forbi Svogerslev. Årsagen er et vejarbejde, der oprindeligt skulle have været afsluttet 1. juli, men som siden er blevet udsat til at skulle være overstået torsdag 12. august, hvor overgangen til Lynghøjsøerne skulle indvies.

Nu er indvielsen af den nye krydsningshelle imidlertid udsat yderligere nogle uger - men selve vejarbejdet, der besværliggør trafikken, burde snart være fortid.

Flere opgaver Hellen ligger ud for Lynghøjskolen og er lavet, så fodgængere kun skal krydse én vejbane ad gangen. Senere kommer også dynamiske signaltavler, som tænder, når fodgængere kommer til krydsningen. En brostensbelægning langs midten af vejen mellem den nye krydsningshelle og rundkørslen ved Stamvejen skal bidrage til yderligere at sænke farten på Lindenborgvej.

Roskilde Kommune har hyret bygge- og anlægsvirksomheden J. J. Nyholm A/S til at udføre opgaven, og arbejdet har stået på siden april. Imidlertid er der løbende kommet ekstra opgaver til, hvorfor anlægsarbejdet har trukket ud. Dertil er nyetablerede kantsten løbende blevet beskadiget af mejetærskere, hvorfor arbejdet skulle gøres om.

Tvivl om tryghed Vejarbejdet på den travle strækning har givet anledning til en del utilfredshed, som er blevet luftet i diverse Facebookgrupper. Samtidig har mange udtrykt deres bekymring for, at overgangen ikke er sikker nok for de bløde trafikanter. Det er én af årsagerne til, at man nu udskyder indvielsen af krydsningshellen.

- Der har været lidt larm om, hvorvidt det er trygt eller ej, siger vejchef i Roskilde Kommune, Ivan Hyllested, som regner med en officiel indvielse inden for få uger.

Projektleder i Veje og Grønne Områder, Christina Bakkegaard, oplyser, at signalanlægget, der dirigerer trafikken i begge retninger, fjernes onsdag 11. august, mens vejbelysningen kobles til dagen efter.

- Det er udført efter al gældende viden om trafiksikkerhed, men der er tilsyneladende utryghed om, hvorvidt det er godt nok. Nu ser vi på, hvad vi kan gøre yderligere for at folk føler sig mere trygge ved det, siger hun.

Utaknemmelig opgave Entreprenørerne Jan Sandholm og Jacob Nygaard fra J. J. Nyholm A/S kommer næppe til at savne opgaven på Lindenborgvej, hvor utallige bilister har fået fartbøder for ikke at respektere den nedsatte hastighed, og hvor deres afspærringer flere gange er blevet fjernet i løbet af natten. Samtidig har de måttet høre på ikke så lidt frustration fra utilfredse borgere og bilister.

- Mange forstår tilsyneladende ikke, at det ikke er os, der har valgt, at der skal laves vejarbejde. Vi er hyret til opgaven af kommunen. Jeg har fået så mange svinere i den sidste tid, så jeg orker egentlig ikke at snakke mere om det, siger Jan Sandholm.

Også medejer Jacob Nygaard glæder sig til at lægge sidste hånd på den utaknemmelige opgave.

- Vi skal overholde tørretider, og vi har også etableret stier i grusgraven - og så tror folk åbenbart, at vi holder fri fra vejarbejdet. Vi har ofte arbejdet om natten, og så ringer folk til kommunen og spørger, hvorfor vi ikke er på arbejde om dagen, siger han.

Den planlagte indvielse torsdag 12. august udskydes nogle uger. Eventuelle justeringer af anlægsprojektet er på foranledning af Jens Børsting (S) på dagsorden i Plan- og Teknikudvalget i kommende uge.