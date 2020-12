Farvel til brandmand

Roskilde Brandvæsen var mødt op ved Sankt Jørgensbjerg Kirke med flere køretøjer og mandskab tidligt torsdag eftermiddag for at ære en tidligere kollega, ved hans bisættelse. Kollegaen var tidligere brandinspektør Richard Damgaard Jensen, var ud af en brandmandsfamilie, da hans far også var brandmand.