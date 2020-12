Se billedserie Bjørneklo stammer oprindeligt fra Kaukasus og blev introduceret til botaniske haver i Danmark i 1830?erne. De seneste år har den bredt sig i den danske natur og fortrængt hjemmehørende plantearter.

Send til din ven. X Artiklen: Farvel til Roundup? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Farvel til Roundup?

Roskilde - 09. december 2020 kl. 16:25 Af Tomas Skov Kontakt redaktionen

Inden for det seneste år har 17 danske kommuner besluttet at stoppe brugen af sprøjtegift, men Roskilde Kommune bruger fortsat aktivstoffet glyphosat, som indgår i det omdiskuterede pesticid Roundup.

Kommunen bruger ikke pesticider generelt i ukrudtsbekæmpelsen, men derimod gives særlig dispensation til bekæmpelse af invasive arter som kæmpe bjørneklo og store pileurtarter som japansk pileurt.

Pest eller kolera Forvaltningen vurderer, at et stop for brugen af Roundup til bekæmpelse af de invasive arter vil medføre en stigning i driftsomkostningerne på op til en million kroner årligt, eftersom alternativet til sprøjtegifte er manuel håndtering af problemet.

Valget står altså mellem pest og kolera: Skal vi fortsat anvende sprøjtegifte, der mistænkes for at være kræftfremkaldende og som før eller siden ender i grundvandet? Eller skal vi se til, mens invasive arter vinder frem på bekostning af naturligt hjemmehørende plantearter?

Dette sker fx i Folkeparken, hvor bestanden af japansk pileurt kun er vokset trods indsatser for at holde den nede. Også i Store Hede er der en bestand af japansk pileurt, som siden 2018 er blevet græsset af køer. Det har imidlertid ikke forhindret planten i at brede sig udenfor det indhegnede areal.

Frivillighedens vej På den baggrund blev problematikken drøftet i Klima- og Miljøudvalget tirsdag 1. december, hvor Pierre Kary (C) lagde op til at inddrage civilsamfundet i bekæmpelsen af den indtrængende plage på linje med de store frivillige indsamlinger af plastic langs fjorden.

- Det er udtryk for en gammeldags tænkning at bruge sprøjtemidler i bekæmpelsen af ukrudt, og vi får problemer i fremtiden, som vi skubber foran os til næste generation. Vi foreslår derfor at mobilisere, inddrage og uddanne så mange borgere som muligt til at fjerne de invasive arter, siger byrådspolitikeren, som ville afsætte en million kroner én gang til opgaven med at uddanne de frivillige.

Hårdfør pileurt Udvalgsformand Karim Arfaoui (S) foreslog at afsætte samme beløb som en årlig ramme i bekæmpelsen, der også skal inddrage frivillige og i øvrigt evalueres efter et år. Han erkender dog samtidig, at netop den yderst hårdføre japanske pileurt, der både giver brandsår og kan ødelægge fundamenter med sine dybe rødder, er i en liga for sig.

- Den er meget svær at bekæmpe uden brug af pesticider. Jeg vil helst gøre os helt fri af sprøjtemidler, men vi er nødt til at være realistiske, siger han.

Henrik Stougaard (Ø) stillede forslag om omgående stop for brug af pesticider, samt at merudgiften skal finansieres af kassebeholdningen. Sagen vil nu blive behandlet i byrådet.