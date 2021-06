Se billedserie Museumsvært Susanne Frederiksen gør klar til at lukke og slukke for Museet for Samtidskunsts tid i Palæet på Stændertorvet. Foto: Kristian Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Farvel og tak: Sidste dag på museet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Farvel og tak: Sidste dag på museet

Roskilde - 21. juni 2021 kl. 14:17 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Da museumsvært Susanne Frederiksen siger farvel og lukker døren i til det solbeskinnede gule palæ lige i smørhullet mellem Stændertorvet og Roskilde Domkirke, er det allersidste gang, Museet for Samtidskunst har gæster i traditionel forstand.

Det er et rent tilfælde, at vi på et hængende hår blandt andet får prøvet Yoko Onos antikrigs-skakspil helt i hvidt og andre alternative spiluniverser på sidste dag af udstillingen »Games«.

Museet har ikke slået på tromme for det historiske tidspunkt, og vi bemærker det først, da vi på grund af regnvejret kvitter en badetur og dukker op søndag en time før lukketid for at se »Games« i palæet, hvor samtidskunsten har holdt til, siden museet blev etableret for 30 år siden.

Museet for Samtidskunst pakker nu sammen i Det Kongelige Palæ for at flytte administrationen til Musicon, mens udstillinger og andre aktiviteter fremover skal foregå rundt om i byrummet og i samarbejde med andre aktører. Det er de allerede godt i gang med. Lige nu kan man således opleve kunstruten »Bobler« rundt om i Roskilde.

Museet har længe ledt efter et alternativ, for selvom palæet og placeringen i byen er smuk, er lokalerne ikke ideelle til, at samtidskunsten kan udfolde sig. Pengene til den høje lejeudgift mener man også at kunne bruge bedre til at formidle kunsten på andre måder for de brugere, museet før corona havde 31.000 af på et år.

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der lejer Det Kongelige Palæ ud, men Roskilde Kommune har også indflydelse på, hvad bygningerne fremover kan bruges til. Museet for Samtidskunst er hovedsageligt finansieret af tilskud fra staten, Roskilde Kommune og private fonde.

relaterede artikler

Kunstmuseum klar til sidste omgang i kongeligt palæ 20. maj 2021 kl. 16:27