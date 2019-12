Kristian Olesen tiltrådte for snart 35 år siden som domorganist i Roskilde Domkirke. Ved årsskiftet går han på pension og kan se tilbage på et lykkeligt »samliv« med domkirkens historiske Raphaëlis-orgel, som han var med til at få restaureret. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Farvel efter 35 år: Domorganist vil fortsat være noget ved musikken

Der var én helt bestemt årsag til, at Kristian Olesen søgte stillingen som domorganist i Roskilde Domkirke: Han havde forelsket sig. Ikke i en anden person, men i domkirkens historiske Raphaëlis-orgel, som han havde haft fornøjelsen af at spille på til en koncert.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her