Sådan skal det gøres fremover: Cykler skal trækkes over museumsøen. Gæsterne i billetkøen overser, at der ikke er afstandsstriber midt på stien, men selv uden kø har Vikingeskibsmuseet oplevet flere farlige situationer mellem cyklister og især museumsgæster.

Farten på trafik tværs gennem museum skal ned

Efter henvendelse fra Vikingeskibsmuseet har Roskilde Kommune nemlig valgt at forbyde cykling hen over museumsøen.

Nogle steder er der paddehattebump, andre steder hævede vejflader eller chikaner i vejsiden, men på museumsøen i Roskilde gribes der til andre metoder for at lægge en dæmper på den trafik, der til tider kan være problematisk.

