Politiet holdt i går fartrazzia flere steder i Roskilde. Det fik ikke statskassen til at bugne, for bilisterne kørte generelt rigtig pænt og får ros af politiet. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Fart-razzia tre steder: Hvor blev alle fartbøllerne af?

Roskilde - 09. juli 2020 kl. 11:55 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke mange dage siden, at politiet var ude med en melding om, at vi kører alt, alt for hurtigt på vejene her under coronakrisen. Det kan blandt aflæses i en eksplosion af antallet af vanvidsbilister.

Men det gælder åbenbart ikke Roskilde, hvor politiet onsdag var på hastighedsrazzia. Her kom politiet fra Roskilde med et pauvert resultat, hvis man er ser på razziaen ud fra et indtjeningsmæssigt synspunkt.

Politiet var med sin kontrolenhed til stede på både Frederiksborgvej ved Veddelev, på Østre Ringvej ved Trekroner Allé og på Køgevej ved Gartnervang. Cirka to en halv time opholdt politiet sig hvert sted - og sølle 11 bilister blev noteret.

Tre bilister blev taget for at køre for stærkt på Frederiksborgvej, hvor politiet stod ved indkørslen til fugletårnet lige ved Risøs vindmøller. Tre gik ligeledes i fælden på Køgevej, hvor der blev målt ved Gartnervang i retning mod motorvejen og endelig var der lidt mere bid på Østre Ringvej hvor fem bilister blev noteret.

De fem bilister på Østre Ringvej havde tilmed alle så travlt, at måleren bonnede ud med, at bilisterne havde kørt mere end 30 procent for hurtigt, og dermed fik de alle en bøde og et klip i kørekortet.

- Der var sådan set fint med bilister, specielt på Køgevej. Men det var ikke, fordi de havde voldsomt travlt, den ros skal de altså have. Det gik virkelig godt, siger vicepolitiinspektør og leder af færdselsafdelingen, Peter Stryhn.

Politiets var også til stede et par steder i byen med deres fotovogn. Hvad de blitzede, har Peter Stryhn endnu ikke fået indrapportering om.