Se billedserie Der skal også være noget for børn, når der lørdag den 2. oktober er børneopdragelsesdag på Musicon. Til børnene er hovednavnet Onkel Reje. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Fars granatchok førte til børneopdragelsesdag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fars granatchok førte til børneopdragelsesdag

Roskilde - 06. september 2021 kl. 06:32 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

Under coronanedlukningen oplevede Jesper Koerstz Jensen som så mange andre, at børnene var hjemme hele tiden. Han tog en pause og drak en dag en kop kaffe på kafferisteriet Mørk på Musicon i Roskilde, og her faldt han i snak med andre af bydelens forældre og fik idéen til en børneopdragelsesdag.

- Jeg fik et granatchok, da jeg blev far. Det gik op for mig, hvor meget jeg ikke var uddannet i, fortæller Jesper Koerstz Jensen, der er far til to drenge på henholdsvis fire og otte år og er lektor i pædagogik.

Han begyndte at skrive lidt ned og indledte jagten på den gode opdragelse og det gode familieliv. Der har foreløbig resulteret, at han i 126 uger har udgivet en blog på sin hjemmeside www.dengodeopdragelse.com

- Jeg vil udgive en blog hver fredag, indtil min søn er 18 år. Det har været en sjov rejse. Jeg vil gerne sætte folk i gang med at tænke over og skabe debat om opdragelse og familieliv, siger Jesper Koerstz Jensen, som blandt andet er blevet inviteret med i panelet i Radio 4's program »Hjælp jeg er forælder«.

Løfter i flok Efter snakken på Mørk tog Jesper Koerstz Jensen kontakt til Mads Geertsen, som er manden bag Onkel Reje, Svend Brinkmann og sangerinden Katinka.

- Vi ringede til de tre, og de sagde ja med det samme. Katinka har tvillinger, så hun passer godt ind, fortæller Jesper Koerstz Jensen.

Mens Jesper Koerstz Jensen er kommet med input til indhold, er det Foreningen af Aktører på Musicon, som er med til at føre de praktiske dele af dagen ud i livet.

- Flere lokale virksomheder bakker op. Vi har involveret en masse forskellige aktører i Musicon og omegn, og ambitionen er prøve at løfte en vigtig dagsorden, at sætte politisk fokus på børneområdet og at vise, at Musicon er er i stand til blive et af regionens vigtigste kulturelle kraftcentre. Det er en bydel, som løfter i flok, siger Jesper Koerstz Jensen, som sammen med sin familie var blandt de første til at bosætte sig på Musicon for cirka tre år siden.

Dag i tre dele Selve børneopdragelsesdagen lørdag den 2. oktober finder sted i Hal 9 på Musicon og bliver delt op i tre dele.

Om formiddagen fra klokken 10 til 12 er det for børn med Onkel Reje og anden underholdning. Her vil der være entré.

Fra klokken 12 til 16 er der debat om den gode børneopdragelse med blandt andet skole- og børneudvalget og Stine Vrang Elias. Debatten bliver styret af journalist Mark Stokholm. Denne del af dagen er gratis.

Dagen slutter med en temaaften, hvor der både vil være debat, indlæg og koncert. Her er der entré. Hovednavnene er Svend Brinkmann og Katinka, men derudover kommer også Mette Carendi, Mie Wedsgaard Storm, Laura Vilsgaard, Ole Ditlev Nielsen og Jesper Koerstz Jensen.

- Vi skal ikke tjene på det. Hvis der er overskud, så deler vi det ud til oplægsholderne og de frivillige, eller bruger dem til et hovednavn til næste år, fortæller Jesper Koerstz Jensen og oplyser, at Radio 4 kommer og laver radio hele dagen.

Billetter til dagen kan købes på www.dengodeopdragelse.com