Se billedserie Krydset Møllevej/A6/Gulddyssevej er meget uoverskueligt i denne tid, hvor der bygges om. Foto: Lars Kimer

Farligt kryds: Så længe går der, før det er færdigt

Roskilde - 23. april 2021 kl. 06:45 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Før vinteren og før projektet rigtig kom i gang, var det forhåbningen, at det nye store lyskryds på A6 ved Jyllinge/Gundsømagle skulle have været færdig her i april. Det kommer ikke til at ske. Der går et par måneder endnu.

- Vores bedste vurdering lige nu er, at det er bygget færdig og kun vil mangle slidlag i slutningen af maj. Slidlag kan vi kun lægge, når temperaturen hele døgnet er over 10 grader. Det er den forhåbentlig til den tid, så vi kan gå direkte i gang med slidlaget. Kan vi det, så står det hele forhåbentlig færdig midt juni, siger projektleder Bjørn Wiinblad Mikkelsen fra Roskilde Kommune.

Projektet er lavet i samarbejde med Vejdirektoratet, og det gør det lidt tungere at lave ting om. Fx oplever en del bilister i denne tid, at krydset er meget uoverskueligt at bruge.

- Det er svært at lave om på nu, for så snart vi vil ændre på noget, fx skiltning, så skal Vejdirektoratet godkende, og det tager tid, siger projektlederen.

Vinter kom i vejen

Forsinkelsen skyles to ting. Ikke overraskende fik vi en omgang vinter.

- Den havde vi troet, vi kunne arbejde os igennem, men selvom vi brugte tre lag vintermåtter, så var jorden desværre stadig frossen under, og så måtte vi gå på vinterpause, siger Bjørn Wiinblad Mikkelsen.

Også en anden udfordring har trukket projektet ud.

- Vi ramte ned i et større blødt område. Når vi arbejdede i det område, gyngede grunden bare, så vi måtte grave et stort område ud, så vi var sikker på, at have fast grund under vejen. Det gav også en forsinkelse, siger han.

Mere sikkert kryds

Bjørn Wiinblad Mikkelsen glæder sig over, at alt arbejde under overfladen er færdigt, og dermed skulle det være slut med forsinkende overraskelser.

Når krydset er færdigt, vil det være et firbenet kryds med lysregulering. Det giver en noget sikrere udkørsel fra de to sideveje, og for beboerne i Gundsømagle, som har prøvet at snige sig over med en trailer til genbrugspladsen, er det i hver tilfælde en væsentlig forbedring af sikkerheden, som det også er for de mange, der skal til og fra Jyllinge morgen og aften.