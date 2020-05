Farligt fodgængerfelt må vente

Efter at Dennis Hørmann i sidste uge var ved at blive kørt ned og efterfølgende var i DAGBLADET med en kritik af fodgængerfeltet ved Tømmergrunden på Frederiksborgvej i Roskilde, lovede formand for plan- og teknikudvalget Daniel Prehn (S) at tage sagen op på udvalgets møde tirsdag aften.