Farligt: Bolte fjernet fra gyngestativ i børnehave

For nogle somre side var det en super dum trend at fjerne hjulbolte fra biler i lokalområdet. Om det er en variant af dette, der dukkede op tidligere på ugen i Gundsømagle Børnehus i afdelingen ved Margretheskolen, er ikke til at sige noget om, men omtanken har i tilfældet været lige så lille som med hjulboltene.

Personalet havde ikke nogen konkret mistanke til nogen, men sagen er anmeldte til politiet for at få foretaget en efterforskning af noget, der har betydning for sikkerheden ved et gyngestativ. Politiet efterforsker nu sagen i et forsøg på at finde frem til mistænkte, der kan have fjernet boltene.