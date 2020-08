Farligste rundkørsel: Cyklisternes hastighed skal måske også begrænses

Der skal igen laves om i rundkørslen på Helligkorsvej/Møllehusvej. Observationer viser i øvrigt at klart de fleste farlige situationer i krydset opstår når bilister skal ind og ud ad den sydlige del af Møllehusvej.

Roskilde - 25. august 2020 kl. 18:28 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der kommer igen til at ske ændringer i Roskildes farligste rundkørsel, rundkørslen på Møllehusvej/Helligkorsvej. Plan- og teknikudvalget skulle have truffet en beslutning om det, men sagen måtte udsættes. Og det skyldes, at udvalget stillede det meget åbenlyse spørgsmål »hvordan får vi hastigheden ned på cyklisterne i rundkørslen?«.

- Vi har lavet bump som får hastigheden ned på bilisterne, hvilket er godt. Men der er ikke lavet nogen begrænsninger på cyklisternes hastighed. Det vil vi gerne have undersøgt, om der vil være en ide i, og da vores vejchef er på ferie, kunne vi ikke få svar på det, forklarer den nyudnævnte formand for plan- og teknikudvalget, Jens Børsting (S) om årsagen til, at sagen skal igennem yderligere en behandling.

Årsagen til, at rundkørslen igen er havnet på dagsordenen er, at her efter otte måneder med de flytbare pudebump, så er flere af dem så medtagede, at de skal udskiftes. Forvaltningen anbefaler, at der sker en løbende udskiftning til pudebump i asfalt. Alternativt kan de flytbare bump limes fast, hvilket vil forlænge holdbarheden.

Af hensyn til bus og lastbilchauffører anbefaler forvaltningen ikke bump i fuld vejbredde på trods af, at bilister desværre jævnligt ses køre ind over cykelstien for at undgå at køre over pudebumpene, når de skal ud af rundkørslen. Den problematik vil forvaltningen løse ved at hæve kantstenene.

Efter monteringen af pudebumpene viser videooptagelser i øvrigt, at antallet af konfliktsituationer (situationer, som er tæt på at kunne blive til en ulykke) er reduceret med 46 procent.

Det farligste sted i krydset er ifølge undersøgelserne når bilister skal ind fra eller ud af den del af Møllehusvej, som leder til og fra Roskildehallerne.

Det er ifølge forvaltningen for tidligt, at konkluderer noget i forhold til, om antallet af registrerede uheld også er faldet i takt med at antallet af konfliktsituationer er faldet.

Ifølge tal, som godt nok er tre år gamle, fordeler trafikken ind i rundkørslen sig således:

Fra Helligkorsvej øst og ind kørte 7754 motorkøretøjer. Fra Møllehusvej nord kom 3950 køretøjer, fra Helligkorsvej vest kom 1049 køretøjer, fra Fælledvej kom 4310 køretøjer og endelig kom der 4903 køretøjer fra Møllehusvej syd.

Ifølge færdselsloven skal kørende (både dem med motor og dem uden, red.) holde en efter forholdene passende lav hastighed, og der er forvaltningens oplevelse, at det er her kimen til de farlige situationer ligger.