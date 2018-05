Haraldsborg Vandværk bliver lukket, fordi det ikke længere kan betale sig at hente drikkevand derfra. Det kan betyde stigende grundvand og våde kældre. Foto: Per Jensen Foto: Per Jensen

Fare for oversvømning bliver testet

Roskilde - 28. maj 2018 kl. 06:30 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvor mange grundejere får vand i kælderen, når Haraldsborg Vandværk lukker om to år? Det skal nu testes, så de berørte kan nå at gardere sig i tide.

Lukningen af vandværket blev besluttet allerede i 2016, men er blevet udskudt på grund af de omkring 200 grundejeres bekymring for det stigende vandspejl. Det seneste år har en borgergruppe, »Vandgruppen«, forsøgt at finde en løsning sammen, og det munder nu ud i, at en række grundejere i samarbejde med Fors tester konsekvenserne af at stoppe vandpumpningen.

Egentlig havde de tænkt sig en treårig periode til at teste og derefter finde løsninger, men klima- og miljøudvalget har barberet perioden ned, så vandværket lukker helt i august 2020.

Udvalgsformand Karim Arfaoui (S) forstår godt, at borgerne vil have længst mulig tid, men han ser ingen grund til at bruge tre år på at finde en løsning.

- Det er lidt at give borgerne falske forhåbninger om, hvad vi kan gøre. Mere kompliceret er det heller ikke, og jo længere man trækker det, jo mere holder man borgerne hen, siger han.

Undersøgelserne kommer til at foregå ved, at forsyningsselskabet skruer op og ned for oppumpning af vandet, så Vandgruppen ved cirka 30 boringer kan teste, hvor meget vandet stiger.

Spørgsmålet er så, hvilke muligheder der er, hvis mange huse vil få vand i kælderen? Fors kan ikke afværge faren ved at pumpe vand ud i fjorden, hvis ikke de indvinder drikkevand, så det er som udgangspunkt grundejernes eget ansvar at sikre sig. Det kræver bekostelige omfangsdræn, men om ikke andet kan de kommende undersøgelser kortlægge, hvem der får brug for det.

Det er dog stadig en chance for en hjælpende hånd. Høje-Taastrup Kommune har i en lignende sag bedt de relevante ministerier om at ændre loven, så man kan hjælpe borgerne mod det stigende grundvand.

Der er informationsmøde hos Fors onsdag den 30. maj klokken 19.

