Far til knivdræbt: - Drabsmand uden anger - synes bare det var sjov

Roskilde - 27. august 2021 kl. 13:32 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Dommene for drabet på Jonas Drewsen var ikke helt så strenge, som forældrene kunne have ønsket, men næsten som forventet.

Dagen efter føles dommen dog ikke som en forløsning eller afslutning for Jonas' far, Bjørn Drewsen.

- Nu er vi færdige med det indtil videre, og hvad så? Vi sidder med en tomhed. Der er ikke svaret på noget, synes jeg. Vi har ikke fået svar på hvorfor, siger Bjørn Drewsen.

Under retssagen er de dømte kommet med vage forklaringer på, hvorfor de skulle overfalde Jonas Drewsen, som ingen af dem havde mødt før.

Kun at de havde hørt rygter om nogle overgreb på kvinder. Rygter, der ikke lader til at have fugls føde på sig, men som hænger sammen med en kvinde, Jonas Drewsen var kæreste med for mange år siden, og som var kæreste med Meick Sørensen på drabstidspunktet.

Er det bare det? I forhold til dommene sidder Bjørn Drewsen også tilbage med en mærkelig smag i munden. Drabsmanden fik 14 års fængsel, hans 17-årige medoverfaldsmand fik fire år, og der var tre måneders betinget fængsel til den 17-årige, der bankede på døren til Jonas' og satte sig ud i bilen.

- Er det bare det? De mennesker kan meget vel komme ud efter to tredjedele, og vi kan gå ned til graven og kigge på vores søn. Det kan meget nemt lyde som, at det er hævn, vi vil have, og vi må stole på vores retssystem, men for mig har det fået lidt af et knæk, siger Bjørn Drewsen.

Så ingen anger Han er godt klar over, det måske er følelserne, der taler. Men han forstår ikke, at man skal have strafrabat, fordi man er 17 år, og han havde det svært med at se på drabsmanden efter dommen.

- Jeg føler ikke, at han sad og angrede. Det føltes nærmest, som om han bare syntes, det var for sjov, siger Jonas Drewsens far om Meick Patrick Sørensen, som virkede uanfægtet efter dommen, da han var henne for at kysse sin kæreste.

For lille erstatning Bjørn Drewsen synes, der bliver gjort utrolig meget for gerningsmændene.

- Det er dem, man kigger på, og den familie og pårørende, der er tilbage, det er bare en biting. Jeg forstår ikke, at de ikke skal have lov til at betale for hele den omkostning, vi har haft i forbindelse med bisættelsen. Vi er tilnærmelsesvis oppe på det dobbelte af det, vi har fået tilkendt, siger Bjørn Drewsen, der sammen med sin kone har fået 45.000 kroner i erstatning fra Meick Sørensen og den 17-årige, der fik fire års fængsel.

Jonas Drewsens forældre ville have haft 150.000 kroner i erstatning, hvad forsvarerne ikke modsatte sig, selvom det er mere end normal takst. Retten kunne dog ikke finde belæg for at give så meget og henviste derfor til erstatningsnævnet.

