Retten i Roskilde har dømt en 52-årig mand, som erkendte at have overfaldet en dreng, der ifølge manden havde mobbet hans søn i årevis. Foto: Erik Nielsen

Far tabte besindelsen mod søns plageånd

Det blev åbenbart for meget for faderen, som sidst på eftermiddagen søndag den 6. september sidste år tabte besindelsen, da han stødte på en af mobberne i nærheden af Østervangsskolen.

Faderen gav blandt andet sin søns plageånd et spark over knæet og flere knytnæveslag i ansigtet. Det resulterede blandt andet i næseblod, hævelse på læben og et blåt mærke på panden, hvilket alt sammen blev nedfældet i en journal, da voldsofferet efterfølgende blev behandlet på skadestuen.

Den 52-årige er nu blevet dømt for vold. I retten erkendte han blankt, hvad der var sket, og gav også udtrykt for, at han var ked af, at han forløb sig.