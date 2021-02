Far sigtet for overgreb mod lille datter

Ifølge sigtelsen skal faderen have udsat datteren for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje, idet han er sigtet for et ukendt antal gange på hjemadressen at have befølt hende på brystrerne, kønsdelene og anus, lige som han skal have onaneret til udløsning på hende og fået hende til at onanere ham til udløsning. Derudover er han sigtet for at have slået datteren både med flad og knyttet hånd.