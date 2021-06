Lørdag var en særlig dag hos møbelpolstrer Pauli Hansen (th). Her blev hans søn Jens Pauli Hansen færdiguddannet som møbelpolstrer. Pauli Hansen driver sin forretning i Roskilde på 60. år. Foto: Thomas Olsen

Far på 80 færdiguddanner søn på 50: Næste generation i møbelpolstrer-firma sikret

Roskilde - 24. juni 2021

De glade jazztoner strømmede ud fra haven på det indre Københavnsvej. Hos møbelpolstrer Pauli Hansen var der nemlig fest.

Det var ikke en hvilken som helst fest, det var svendegilde for en helt særlig svend, nemlig Pauli Hansens søn, Jens Pauli Hansen, som i en alder af 50 år kan kalde sig færdigudlært og klar til at tage over i farens firma, når Pauli Hansen en dag har polstret sin sidste stol.

Men bare fordi man er 80, behøver man jo ikke have nået den alder endnu.

Jens Pauli Hansen har været ude i mange andre job med et svendebrev som smed. Men nu er han altså endt med at gå i sin fars fodspor.

- Jeg tænkte over, hvornår jeg sidst havde været sådan rigtig glad, og jeg kom frem til, at det var, når jeg lavede noget håndværk, og så valgte jeg at gå i lære som møbelpolstrer, fortæller Jens Pauli Hansen.

Begyndte som 14-årig

Pauli Hansen var bare 14 somre i 1956, da han gik i lære som møbelpolstrer hos Stig Nilsson i Djalma Lunds Gaard.

Fire år senere var han udlært. Det førte til en tid, hvor han rejste rundt i det stockholmske område som naver. Herefter fik han job hos Thorballs Efterfølger på Nicolaj Plads, en af Københavns fineste værksteder.

I 1975 startede han som selvstændig i Roskilde i Jernbanegade 64, sidenhen på Køgevej 46 og siden 1990 på Københavnsvej 18.

De to ved godt, hvad der giver dem glæde ved faget som møbelpolstrer.

- Det bedste ved det her er, at du gør mennesker glade. Folk kommer her med et godt slidt arvestykke, og så giver vi dem en masse gode minder tilbage. Det er der værdi i for mig, siger Jens Pauli Hansen, som naturligvis har stået i lærer hos sin far.

Vigtigt med godt ry

Og det er hans tanke at føre forretningen videre, når den tid kommer, hvilket far Pauli er stolt over. Og han har opskriften på at lave en succesfuld forretning i Roskilde.

- Lad være med at lave noget lort. Du har ikke en forretning 60 år i Roskilde, hvis du ikke laver kvalitet. Her i byen kommer kunderne, fordi man har et godt ry, og sådan et kommer ikke af sig selv, griner Pauli Hansen.

Han ser en fordel ved, at sønnen har dobbelt svendebrev.

- Jeg kan jo se det i det daglige arbejde. Flere og flere stole har en form for mekanik i sig, og fra smedefaget har Jens jo en baggrund, som gør, at han har færdighederne til at kunne restaurere den del af stolene.