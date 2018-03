Artiklen: Far og to sønner udvist efter hver sin dom

På mindre end et år er 52-årig mand og to af hans sønner blevet udvist fra Danmark - i tre forskellige sager.

Faderen, der stammer fra Syrien, blev dømt for at hjælpe sin 18-årige søn med at stikke af fra politiet og for vold mod en politimand. Det har Retten i Roskilde takseret til 30 dages fængsel og udvisning i fire år. Faderens 25-årige søn deltog også og fik ligeledes fængselsstraf, og han var i forvejen udvist efter en dom for bl.a. besiddelse af euforiserende stoffer.