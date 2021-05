Den mangeårige formand for FC Roskildes fanklub Steen Christensen (tv.) ses her, da man fik fremstillet en særlig øl hos bryggeriet Hornbeer i Hornsherred.

Fanklub lukker og slukker: Kan ikke genkende det mere

Tilhængerne af FC Roskildes fodboldhold i 2. Division Øst har nu opgivet at fortsætte i organiserede form og besluttede på Kr. Himmelfartsdag, hvor den danske pokalfinale traditionelt afvikles, at lukke deres fanklub.

Der har i lang tid ikke været grundlag for en forening med betalende medlemmer, bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, da interessen for fodboldklubben og en foreningsbaseret fanklub ikke længere er stor nok, hedder det i en udtalelse.

Bestyrelsen finder det ærgerligt med den faldende interesse i de sidste år. Men samtidig glæder man sig over, at store dele af det netværk, der er opstået gennem de sidste syv år, stadig holder sammen og støtte alle byens fodboldhold.

Ved lukningen takker bestyrelsen alle, der gennem årene har støttet FCR's fanklub. En særlig tak sendes til den tidligere klubejer Bo Tue Knudsen, samt Mette Refsgaard i klubbens daværende administrationen for altid at have støttet til fanklubben fra dag ét.