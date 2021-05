Anja Hitz kigger ud på den ufærdige altan, som der ikke er blevet lavet gennem snart to år.

Artiklen: Fanget i byggesjusk: Familie har levet to år i ufærdig bolig

Tillige med 40 andre familier har parret Anja Hitz og Per Kristensen efterhånden måttet leve i snart to år i en ikke færdiggjort bolig i bebyggelsen Bifaldet på Musicon.

Foreløbig er der heller ikke nogen udsigt til, at forholdene kommer i orden, da det har lange udsigter med flere retssager. Så de er fanget midt i denne spegede sag om byggesjusk.

Her henviser de bl.a. til kommunen, der gav ibrugtagnings-tilladelse til boligerne, uden et krav om at skaderne blev udbedret.