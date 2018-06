Se billedserie For første gang bød Stjerneløbet på et familieløb. Feltet var ikke kæmpestort, men børn og voksne var klar til at begive sig ud på den 18 kilometer lange tur. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Video og billeder: Familier varmede vejene op for stjernerne

Roskilde - 03. juni 2018 kl. 11:57 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stjerneløbet har mere end 100 års historie bag sig, men nogle gange skal man åbne for et helt nyt kapitel. I år er det første gang, at der i forbindelse med Stjerneløbet er et familieløb.

På Stændertorvet i Roskilde er familierne søndag formiddag ved at gøre sig klar.

Et par af deltagerne er seks-årige Inge Fauerholdt og hendes far, Lars Bach.

- Det er en god anledning til at komme ud og køre med nogle andre. Ellers kører vi normalt alene, fortæller Lars Bach.

Inge Fauerholdt kan nemlig godt lide at cykle. Hun har fået sit nummer på ryggen og er klar til turen. Den lille cykelkurv er fyldt af to flasker vand.

Lars Bach kalder sin herrecykel for en gammel havelåge og oplyser, at de bare skal have en god tur og gennemføre de 18 kilometer på de tilladte to timer.

- Og så får du en medalje, siger Lars Bach til Inge Fauerholdt, som står og kigger på det leben, der er på torvet.

Klokken 12.30 går starten på eliteløbet, som i år blandt andet kan mønstre følgende ryttere: Mads Pedersen, Michael Mørkøv samt Casper Pedersen fra Prokontinental-holdet Aqua Blue Sport samt ryttere fra alle danske eliteteams.

