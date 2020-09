Se billedserie Casper Darling Aistrup ved huset på Lupinvej, der brændte natten til mandag, mens familien lå og sov. Foto: Kim Rasmussen

Familiens hus er brændt: - Det sværeste er, hvis nogen vil gøre os ondt

Roskilde - 10. september 2020

- Det giver ingen mening, siger Casper Darling Aistrup, og det er ikke sidste gang i løbet af vores halve times samtale, at han siger den slags.

Han står foran de forkullede rester af familiens hus på Lupinvej i Jyllinge, der brændte natten til mandag. Hans kone, Betina, vågnede heldigvis ved lyden af splintrende glas, som hun først troede var en indbrudstyv, og de fik reddet sig ud sammen med deres fireårige søn.

Lige nu fylder det mest for ham, hvad der antændte branden. Den opstod i husets udvendige træbeklædning ved terrassen, men politiets undersøgelse gav ingen svar, da der er ikke fundet spor af brandbare væsker, og der er ingen elinstallationer.

Håber på svar Konklusionen er derfor, at der må være tale om en vildfaren glød, men det kan Casper Darling Aistrup ikke få til at give mening. Ingen i huset ryger, og fra vejen skulle en glød flyve adskillige meter og hen over en blomsterkumme for at havne, hvor branden startede.

- Det sværeste er - selvom jeg ikke tror på det - tanken om, hvad nu hvis der er nogen, der vil gøre os ondt? siger den 29-årige far og ægtemand.

Han knytter nu et håb til den overvågning, huset har haft i retning mod vejen. Politiet har fået harddisken, men det er uvist, hvilken stand den er i efter branden.

- Det kan forhåbenligt give os nogle svar. Det vil give noget ro, siger Casper Darling Aistrup.

Om natten kommer det Mens han står der og kigger på det brændte hus og venter på forsikringens taksator, kværner tankerne videre, og et par gange bliver øjnene lidt røde.

For det meste er han gået i overlevelsestilstand og er hele tiden meget »på« for at få familien på fode igen. Hver dag ringer han til forsikringen og forsøger at få noget klarhed om, hvor familien står.

Men især om aftenen og natten mærker han, hvor meget situationen påvirker ham. De seneste nætter på Scandic i Roskilde er han gået til køjs ved 23-tiden, men er vågnet klokken fire med mylder i hovedet.

- Den første nat lå jeg bare og græd i en time, før jeg faldt til ro. Her til morgen lå jeg bare og stirrede op i loftet. Jeg har så mange tanker, at jeg ikke kan fokusere på dem. Det er bare tomt, siger Casper Darling Aistrup.

Seks års arbejde Familien regner lige nu med, at forsikringen vil sige god for at rive det brand- og sodskadede hus ned og bygge et nyt. De flyttede ind for seks år siden, lige efter oversvømmelserne fra stormen Bodil og har siden lagt utallige timer og investeringer i huset.

Terrassen og hele forsiden af huset er brændt, men indvendigt er det kun køkkenet, ilden nåede at få rigtigt fat i. Hele huset er dog sodskadet.

- Vi sad søndag aften og talte om, at nu er vi sgu ved at være i mål, siger Casper, der sidste år lagde træterrassen, og i år lavede han overdækningen.

- Så er det bare væk. Det er helt åndssvagt, siger han, men alligevel tænker han nu, at det måske er bedst at få noget, der ikke en gang ligner det gamle. Bare for at starte på en frisk.

Overvældende støtte Noget, der har varmet i den svære tid, er den overstrømmende hjælpsomhed, familien har mødt fra en masse mennesker i Jyllinge. Der er blevet lavet en indsamling, så Casper Darling Aistrup har fyldt bilen to gange med tøj og legetøj.

- Det er lidt overvældende. En ting er familie og venner, som man ved vil være der, men det er vildt, at folk man ikke en gang har mødt, bare er klar, siger Casper Darling Aistrup, som også sætter stor pris på de hundredvis af mennesker, der har sendt familien hilsener på Facebook.

- Bare det, at folk gider at skrive »vi tænker på jer« betyder mere, end man tror, når man står i det her, siger den 29-årige maler, der ligesom sin sygeplejerskehustru også har fået fuld opbakning fra arbejdspladsen.

Mistede minder Til alt held er der også fundet et sommerhus længere nede ad vejen, familien kan bo i, så sønnen kan fortsætte i børnehave, indtil de igen har deres eget hus på Lupinvej.

For det, de savner mest, er den faste base.

- Lige nu er vi på hotelværelse, og du kan ikke bare gå ud i køkkenet og smøre en mad eller tage et glas mælk. Det er de ting, man tager for givet, der er svære. De forskellige ting kan man erstatte, siger Casper Daling Aistrup, men tilføjer så, at han og Betina ikke har digitale bryllupsbilleder, så der er også ejendele, som vil blive savnet.

Parrets fireårige søn har taget de voldsomme oplevelser pænt, synes faren. Der har været episoder, hvor han har vist tegn på, at branden har skræmt ham, og familien regner da også med, at de kommer til at bearbejde oplevelsen i længere tid.

- Jeg er ikke i tvivl om, at der kommer en reaktion på et tidspunkt. Det kommer der for os alle sammen, og vi skal også forbi en psykolog.