Se billedserie Birgitta Falkman Lundberg fra Sverige holder sommerferie i Danmark med sin familie og tog til Roskilde for at se den fuglekongeskive, som i mange år var i hendes eje, inden hun solgte den til Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab. Her ses den svenske familie sammen med Henrik Brandt (bagest tv) og Per Handberg (bagest th) fra fugleskydningsselskabet.

Familien Borch genindtager Roskilde

16. juli 2019

Svenske Birgitta Falkman Lundberg har været i Roskilde sammen med sine to børn, svigerdatter og barnebarn, men det var ikke et helt almindelig turistbesøg. Birgitta Falkman Lundberg er nemlig i slægt med købmandsfamilien Borch, som Borchsgade i Roskilde er opkaldt efter, og hvis købmandsgård ligger bag Stændertorvet, Gullandsstræde og Borchsgade.

Besøget kan samtidig siges at have sat et slags punktum for en over 150 år gammel godmodig kamp om et maleri, som den lokale kunstner Jacob Kornerup lavede i forbindelse med, at hans stedfar, købmand Søren Borch, blev fuglekonge i 1847. Med få års undtagelse er der siden 1787 årligt blevet kåret en fuglekonge i Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab. En af fuglekongens pligter er at give selskabet en malet skive, der som oftest giver et indtryk af fuglekongens liv. De mange skiver er historiske klenodier, der er vidnesbyrd om byens udvikling gennem mere end 230 år.

For godt 100 år siden tog tre skiver turen over Øresund, da kærligheden fik Sofie Borch til at rejse til Sverige. Med sig bragte hun en af sin farfars to skiver og to af sin oldefars. Først i 1993 lykkedes at hjemkøbe de to ældste skiver til Roskilde, da der takket være en stor indsats fra lokalhistorikeren Lotte Fang blev en aftale indgået med Sofie Borchs svigerdatter. Skiven fra 1847 var det dog ikke muligt at få forhandlet hjem.

Yderligere 17 år skulle der gå, før fugleskydningsselskabets hjemmesideredaktør Henrik Brandt tog kontakt til den næste generation i Sverige. Skiven var nu ejet af Birgitta Falkman Lundberg, der desværre for selskabet ikke ville frigive den gamle skive. Til gengæld blev der etableret en god kontakt mellem de to. En kontakt, der er vedligeholdt siden. I 2016 blev der atter anledning til at drøfte en eventuel overdragelse af skiven. Det var ikke en let beslutning, men på selskabets 229-års dag indvilgede Birgitta Falkman Lundberg i at sælge det gamle klenodie.

Da Birgitta Falkman Lundberg i år har valgt at holde sommerferie i Danmark sammen med sin familie, havde hun helt naturligt et ønske om at gense den gamle skive, så en gammel invitation fra fugleskydningsselskabet blev nu indfriet med Per Handberg og Henrik Brandt som værter. De mødtes på Roskilde Museum, hvor samlingen af skiver blev beset, ikke mindst dem med navnetrækket Borch, og i særdeleshed den smukke skive fra 1847.

Efter museumsbesøget blev steder i bymidten med Borch-relationer besøgt. Købmandsgården i Algade 12 var i generationer i familien Borchs eje, og ældre roskildensere husker bygningen som Højskolehjemmet eller Hotel Roar. Det er nu snart 50 år siden, bygningen blev jævnet med jorden for at lade en ny rejse sig. Håndværkeren i Hersegade, som i en årrække har været hjemstedet for den årlige fugleskydning, blev også besøgt, da bygningen blev opført af Anders Borch i 1861, og selvfølgelig blev vejen lagt forbi Borchs købmandsgård, inden turen gik til Palæsamlingerne og havnen.

Tilbage i fugleskydningsselskabets tidlige år var det på havnen, at fugleskydningerne foregik, mens restauratør Hans Lindberg og frue tog sig af det kulinariske i Børsen. Netop den bygning er afbilledet på fuglekongeskiven fra 1847, så efter at have set den historiske bygning blev besøget afsluttet med en frokost hos naboen Store Børs. Her var det lidt tankevækkende, at det var blot fem dage før 225-års dagen for, at Jacob Borch med sig selv som kongeskytte sikrede Borch-familien den første af seks fuglekongetitler. Nu var det så tiptiptiptipoldesønnen, to-årig Enar Falkman, der indtog spaghetti carbonara på Børsen. En ret, der næppe stod på kortet i 1794, konstaterer Henrik Brandt.

