Familieløb med reflekser

Igen i år er det Svogerslev Gymnastikforening, som sørger for, at der bliver holdt Refleksløb i Roskilde Kommune fredag den 23. oktober. Refleksløbet er en del af Årets Refleksdag, som løbeklubber, skoler og foreninger landet over afvikler i samarbejde med Børneulykkesfonden.