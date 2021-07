Som et nyt initiativ kan der sommeren igennem lånes legeredskaber i Medborgerskabet på Stændertorvet i Roskilde. Det er også muligt at donere legetøj. Foto: Byens hus

Send til din ven. X Artiklen: Familiefædre fik en idé: Nu kan der lånes legetøj på torvet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Familiefædre fik en idé: Nu kan der lånes legetøj på torvet

Roskilde - 03. juli 2021 kl. 13:02 Kontakt redaktionen

Denne sommer kan der som noget nyt lånes bold, frisbee og hulahopring i Medborgerskabet foran Byens hus på Stændertorvet i Roskilde. Det er Byens hus, som sammen med Red Barnets genbrugsbutik og to familiefædre står bag det ny lege-initiativ, der skal gøre det sjovere at »hænge ud« i bymidten til glæde for bylivet og sommerstemningen.

Det er i første omgang Red Barnets genbrugsbutik, der har doneret redskaberne, men tanken er, at andre også kan donere overskudslegetøj, som egner sig til leg på fx Stændertorvet eller i Latinerhaven og boldburet ved Roskilde Gymnasium. Det kunne være et kongespil eller et sjippetov, som endnu ikke er blandt låne-legeredskaberne i Medborgerskabet.

Fædre undrede sig Ideen til initiativet opstod, da to nytilflyttede familiefædre undrede sig over, at der ikke var flere muligheder for leg centralt i Bymidten - fx på Stændertorvet.

- Vi vil rigtig gerne bruge bymidten mere og drikke vores lørdagskaffe i en lokal kaffebar i stedet for hjemme i vores haver, siger den ene far Mikkel Keilberg Johansen.

Hans bror Mads Keilberg Johansen tilføjer: - Der er brug for noget, som børnene ser som en udflugt - og som samtidig giver os forældre følelsen af byliv.

Deres undren landede på en opslagstavle i Byens hus, hvor en af de frivillige fra Red Barnets genbrugsbutik foreslog, at butikken kunne donere legeredskaber. Et tilbud, som Byens hus skyndte sig at tage imod og finde plads til redskaberne i Medborgerskabet, der i forvejen huser bogbyttehylder og tankevæg.

Opfordrer til mere leg - Det er jo fantastisk, når folk gerne vil bakke op om bymidten som Mikkel og Mads. Legeredskaber til fælles brug kan signalere, at leg er både tilladt og noget, vi ønsker mere af i bymidten. Udstyrskassen kan vokse, men vores forhåbning er også, at folk generelt tager opfordringen til aktivitet og leg i bymidten til sig, fordi det vil bidrage til endnu mere liv. Så det bliver spændende at følge, hvad der kommer til at ske, siger Kathrine Krone Laurent, leder af Byens hus.

Lånereglerne er simple: Man tager det, man synes er sjovt at lege med i Medborgerskabets bænk/kasse og lægger det bagefter tilbage, så det kan bruges af næste »legebarn«. Hvis noget er i stykker, kan der ringes til husværten i Byens hus på tlf. 23 90 45 67.

Overskuds-legeredskaber kan sommeren igennem afleveres i Medborgerskabets bænk og derfra lånes med høflig selvbetjening af alle, der har lyst til leg i gaden.