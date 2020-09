Finn Glad (til venstre) er klar til at overtage ledelse af Vibygård Familiecenter. Det sker sammen med Rasmus Hecht Glad og Trine Jensen. Aase Glad og Ivar Hecht, der har stået bag familiecentret i 34 år, går på pension. Her ses de under den store canadiske rødbøg i haven. Foto: Kenn Thomsen

Familiecenter bliver i familien og alle er glade

Træet hedder Frederik den 7., og det er ikke utænkeligt, at kongen har været med til at plante det. Det nuværende hovedhuset til Vibygård blev bygget i 1857, og træet er formentlig blevet plantet i den forbindelse.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her