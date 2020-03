Familie i corona-karantæne: Hilste på Brøndby-legende

Forfatter og journalist Simon Kratholm Ankjærgaard er kommet i corona-karantæne sammen med sin kone og yngsted datter. Her fortæller han om, hvordan han har oplevet det indtil nu, og om de lavpraktisk problemer, det giver at skulle blive på egen matrikel. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

07. marts 2020

Søndag eftermiddag var forfatter og freelancejournalist Simon Kratholm Ankjærgaard på Brøndby Stadion. Han er passioneret brøndbyfan, og folk i fanmiljøet kender han også som ivrig debattør i podcasten Brøndbylyd.

Det var også i den egenskab, at han var på Brøndby Stadion, for han skulle være medvært på en livepodcast i fanzonen med blandt andre den tidligere Brøndbyspiller Thomas Kahlenberg. Efterfølgende har Thomas Kahlenberg fået konstateret coronavirus, og alle, han har vært meget tæt på, er kommet i karantæne, således også Simon Kratholm Ankjærgaard, som tilbragte en god time i selskab med Brøndby-legenden på scenen.

Med på stadion havde Simon også sin kone Rikke og deres dreng Hugo på otte år.

- Jeg sørgede naturligvis for, at de begge fik hilst på Thomas Kahlenberg. Brøndby vandt, vi tog hjem, og alt var godt. Det var først onsdag, vi fandt ud af, at vi blev udfordret som familie, fortæller Simon Kratholm Ankjærgaard.

Ringet op onsdag

Ved aftensmaden hørte Simon godt telefonen snurre på køkkenbordet. Den virkede meget insisterende. Da aftensmaden var indtaget, lå der tre opkald fra et nummer, Simon ikke kendte. Han måtte heller lige ringe tilbage. Det er fra Styrelsen for Patientsikkerhed. »I skal i corona-karantæne,« lød det i den anden ende.

- Det forventede jeg sgu ikke lige. Der var jo ingen tegn på, at Kalle (Thomas Kahlenberg, red.) var syg. Han havde været i Amsterdam. Jeg har ikke hørt om andre, der er blevet smittet af at tage til Amsterdam, fortæller Simon Kratholm Ankjærgaard.

Hvad gør vi med ungerne?

Det næste, der meldte sig, var alt praktikken, for familien føler sig ikke syge, og der er ingen tegn på, at de skulle være det. Som en supermoderne familie var det ikke helt let. Simon har to børn fra et tidligere forhold, hans kone har en søn fra et tidligere forhold og sammen har de Hugo på otte år, som går på den lokale folkeskole, Baunehøjskolen.

- Vi havde jo kun Hugo med på stadion, så han er nu i karantæne sammen med Rikke og mig. Vores andre børn var heldigvis med deres andre forældre, og der kan de så bo, imens vi får overstået vores karantæne. Men der var lige lidt logistik, som skulle falde på plads. Lige nu er det sværeste helt sikkert, at vi ikke kan se børnene før om 14 dage. Vi facetimer og taler i telefon, men det er jo ikke sådan, man har børn, fortæller han.

Hvad må man?

Men hvad vil det egentlig sige at være i karantæne?

- Helt lavpraktisk må vi ikke forlade vores matrikel. Jeg var lige en tur i haven i går. Det tænker man jo ikke over er et privilegium, men det er det virkelig. Vi må også godt stå på terrassen og hilse på naboen. Men vi må ikke have tæt kontakt til andre mennesker, fortæller han.

I aftes tog han sig i at tænke, at han lige kunne smutte på biblioteket, så der var lidt godt læsestof til dem alle tre.

- Nå nej, det kan vi jo ikke. Vi er så vant til friheden, så et smut på biblioteket er noget, vi tager for givet. Men vi hygger med det, vi har, og spiller en del spil, fortæller Simon Kratholm Ankjærgaard.

Tak svigermor

Indkøb står Simons svigermor Heidi for. Hun bor heldigvis i Jyllinge, tæt på familien.

- Jeg er virkelig glad for min svigermor. Vi sender en indkøbsliste, hun handler, og så stiller hun varerne på terrassen, hvor vi kan hente dem, når hun er gået igen. Det kunne jeg da godt vænne mig til, men det er samtidig rimelig upraktisk. Det tvinger os jo virkelig til at planlægge, griner han.

Hvad med skolen?

Da familien blev bekendt med, at de havde været udsat for smittefare, tog de straks kontakt til Hugos skole.

- Skolen, ja alle, vi har mødt, har taklet det her ekstremt professionelt. Vi har selv skrevet til alle forældrene fra Hugos klasse, så der kan komme så meget ro på som muligt. En familie i karantæne rejser da helt naturligt nogle spørgsmål. Den respons, vi har fået, har været overvældende og udelukkende positiv. Hjælpsomheden er virkelig stor. Folk vil gerne handle ind, komme forbi med ting, hente ting for os. Det er bare dejligt. Vi har det godt, vi er raske, men opmærksomme, og så glæder vi os til at komme ud i verden igen.

Søndag den 15. marts er sidste dag, hvor familien er i karantæne.

- Så kan vi bare ud og nyde foråret, friheden og fodbolden. Jeg tror Hugo glæder sig til at se sine venner.