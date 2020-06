I grundlovsforhøret i Retten i Roskilde påstod den 37-årige, at han udmærket vidste, at det var falske profiler, han chattede med, og at han skrev, som han gjorde, for at fremprovokere en ny fængsling, så han kunne komme i sexologisk behandling. Foto: Kenn Thomsen

Falske profiler lokkede 37-årig i gyngen igen

En 37-årig mand, som i oktober fik sin tredje dom for besiddelse af børneporno og forsøg på blufærdighedskrænkelse af en 14-årig pige, blev ved et grundlovsforhør i Retten i Roskilde i formiddags sendt bag tremmer igen i fire uger, få timer efter at han var blevet løsladt efter afsoning af dommen fra efteråret.

