Politiet leder efter en eller flere bedragere, som har narret kort og koder fra en 79-årig kvinde ved at udgive sig for at være fra politiet og fra hendes bank.

Falsk politi- og bankmand ribbede pensionist for en formue

Roskilde - 23. maj 2019 kl. 09:57 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Den står til akut efterforskning, for det er da meget groft det her.

Sådan siger Midt- og Vestsjællands Politis Martin Bjerregaard om et svindelnummer, der har kostet en 79-årig kvinde fra Jyllinge 24.000 kroner.

Hun blev tirsdag eftermiddag ringet op af en mand, der udgav sig for at være fra hendes bank og fortalte, at der var sket noget med hendes kreditkort. Der ville derfor blive sendt en person ud fra hente kortet, sagde »bankmanden«.

Derefter blev kvinden ringet op af en mand, der udgav sig for at være fra politiet. Han forklarerede, at der var en større sag i gang i Jyllinge, og at det derfor var meget vigtigt, at hun udleverede sit kort til banken for nærmere undersøgelser. Og så var det i øvrigt meget vigtigt, at hun ikke fortalte nogen om, hvad der foregik.

Så dukkede der som varslet en person op hjemme hos kvinden for at hente hendes kort. Den 79-årige talte længe med manden uden at ane uråd, så hun udleverede sine kort, koder og nem-id.

Først dagen efter opdagede en pårørende til kvinden, at der var blevet hævet 24.000 kroner fra hendes konto, og hun fik derfor fat i det rigtige politi. De undersøger nu, hvor kortet er blevet misbrugt, og om der er overvågningsbilleder, da pengene formentlig er hævet i automater.

Politiet ved ikke, om der er tale om flere samarbejdende svindlere, eller én der har lavet sin stemme om i telefonen. De leder efter den falske bankudsending, der er beskrevet som en afrikansk udseende og dansktalende mand på 20-30 år, kraftig af bygning, omkring 170 centimeter høj, korthåret og iført grå træningsdragt og kasket med et mønster foran.

Ved at udgive sig for at være fra banken og ikke politiet kom svindleren uden om, at kvinden bad om at se hans skilt.

- Det er meget udspekuleret for at sige det lige ud, siger polititalsmand Martin Bjerregaard.

Det er dog ikke sædvanligt, at banken møder op for at hente dokumenter i stede t for at bede kunden komme ned i banken. Politiet opfordrer til, at man laver en kontrolopring til banken i tilfælde af usædvanlige henvendelser , og at man aldrig udleverer personlige dokumenter til nogen, der ikke har identificeret sig.