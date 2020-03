Beboere i Rosenhaven i Jyllinge fik besøg af en falsk hjemmehjælper. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Falsk hjemmeplejer på spil Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Falsk hjemmeplejer på spil

Roskilde - 16. marts 2020 kl. 09:12 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En kvinde, der udgav sig for at være fra hjemmeplejen, var fredag eftermiddag rundt på Rosenhaven i Jyllinge, hvor hun ifølge politiet henvendte sig til mindst to beboere.

Det ene sted blev hun afvist, men det lykkedes hende at komme ind hos naboen ved at sige, at der var en fejl i beboerens medicin.

Kvinden præsenterede sig som »Maria« og fik udleveret medicinkvinden og gik ind i et tilstødende rum, Beboeren fulgte og bad kvinden om at lade medicinkurven være. I stedet satte kvinden medicinkurven ind i et skab i et skrivebord, før hun forlod boligen.

Kvinden beskrives som dansk af udseende, 25-35 år, 165 cm høj og kraftig af kropsbygning. Hun havde langt, brunt hår, der var opsat i en flettet hestehale og fremstod »fedtet«. Hun talte dansk og var iført en brun dunjakke, der var inddelt i feltet på cirka 10x10 cm. Hun bar desuden et par brune briller med høj styrke og medbragte en taske.

Episoden fandt sted fredag ved 14-tiden.